"Ухвалив помилкове рішення": оператора ППО Ірану звинуватили в катастрофі над Тегераном

В Ірані повідомили про несправний зв'язок у оператора системи ППО, яка збила українська Boeing під Тегераном 8 січня.

Про це розповів командувач Військово-космічними військами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір-Алі Хаджизаде. За його словами, Boeing був визначений оператором як "ворожий об'єкт", однак через перешкоди у зв'язку він не доповів про це командуванню та самостійно ухвалив рішення вдарити по лайнеру крилатою ракетою, повідомляє IRNA.

"Або спрацювала система перешкод, або мережа була зайнята, але він не зміг зв'язатися. У нього була можливість вирішити щось протягом п'яти секунд. На жаль, він ухвалив помилкове рішення й запустив ракету в ціль", – розповів генерал.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Стало відомо, що група українських експертів, яка розслідує в Тегерані катастрофу літака МАУ, знайшла пробоїни від ракети на уламках кабіни пасажирського лайнера.

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