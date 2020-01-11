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11 січня • оновлено в 14:01
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"Ухвалив помилкове рішення": оператора ППО Ірану звинуватили в катастрофі над Тегераном

3.1т
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В Ірані повідомили про несправний зв'язок у оператора системи ППО, яка збила українська Boeing під Тегераном 8 січня.

Про це розповів командувач Військово-космічними військами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір-Алі Хаджизаде. За його словами, Boeing був визначений оператором як "ворожий об'єкт", однак через перешкоди у зв'язку він не доповів про це командуванню та самостійно ухвалив рішення вдарити по лайнеру крилатою ракетою, повідомляє IRNA.

"Або спрацювала система перешкод, або мережа була зайнята, але він не зміг зв'язатися. У нього була можливість вирішити щось протягом п'яти секунд. На жаль, він ухвалив помилкове рішення й запустив ракету в ціль", – розповів генерал.

"Ухвалив помилкове рішення": оператора ППО Ірану звинуватили в катастрофі над Тегераном

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Гліб Іванов
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Santi Amonito
Santi Amonito
Еще одни "векеес"?, - тогда не удивительно, что они к@ц@подобные "братья" - такие же ж0_порукие. У этого "оператора" в это время намаз - потому и совковая рухлядь из к@ц@пстана так "сработала" на "автомате".
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ПіздёЖ СупергероЙ
ПіздёЖ СупергероЙ
шо за *йня все сам？！
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