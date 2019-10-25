Ухвалення законопроекту 1210 спровокує соціальний вибух - політолог

Ухвалення законопроекту 1210 залишить без роботи тисячі людей, в тому числі, у рідному місті президента – Кривому Розі. Наслідки цього законопроекту спровокують соціальний вибух і обвалять рейтинг Зеленського.

Таку думку в ефірі 5 каналу висловив політичний експерт Дмитро Васильєв.

Дмитро Васильєв

"Дві тисячі людей у Кривому Розі викинуть на вулицю. Бо якщо цей законопроект (законопроект 1210. – Ред.) буде ухвалений, рента [на видобуток залізної руди] зросте і буде набагато вищою, ніж у Російській Федераціїї. Росія цим скористається і свій метал буде навіть в Україну продавати. А українські підприємства, зокрема, Дніпропетровський металургійний завод, Південний гірничо-збагачувальний комбінат у Кривому Розі, інші підприємства ГМК просто зупиняться. Люди опиняться на вулиці і змушені будуть їхати в Польщу чи Німеччину", - прогнозує експерт.

На його думку, ініціатори законопроекту 1210 б’ють не тільки по гірничо-металургійному комплексу, але й по рейтингах чинного президента. Особливо на фоні суттєвих преференцій, що створюються для підприємств, підконтрольних бізнесмену Ігорю Коломойському – зокрема, його феросплавних заводів.

"Б’ють по рідному місту президента, по Кривому Рогу. Б’ють по ключових питаннях, які підбивають рейтинг президента. І я собі задаю питання: а чи президент розуміє, що це удар по ньому? Чи намагається щось робити задля того, щоб Коломойський виходив з його орбіти і не впливав так негативно? Бо якщо так піде далі, то у все більшої кількості українців виникатиме враження, що прізвище справжнього президента України – не Зеленський. Бо ж надто сильно на всі ключові процеси і на наше життя впливає Ігор Коломойський", - підкреслив Васильєв.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що депутати від фракції "Слуга народу" подали до Верховної Ради законопроект 1210, який, зокрема, передбачає різке збільшення бази оподаткування для ряду галузей промисловості і встановлює найвищу у світі рентну плату на видобуток залізної руди.

Експерти та представники ГМК різко розкритикували запропоновані зміни як такі, що знищать ряд галузей промисловості, призведуть до закриття близько 70% підприємств гірничо-металургійного комплексу і залишать без роботи тисячі людей.

Поки пошук компромісу між державою і бізнесом проходить складно. Тим часом у містах, де сконцентрована найбільша кількість підприємств ГМК, вже розпочалися протести працівників, які вимагають зупинити непродумані зміни і запобігти можливому знищенню галузі.

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