Угорці Закарпаття пояснили, чому українські депутати заспівали гімн чужої країни

В Угорській культурній асоціації Закарпаття вважають, що виконання гімну чужої країни на засіданні Сюртівської об'єднаної територіальної громади не є чимось забороненим.

Про це в коментарі PavlovskyNews заявила секретарка організації Дарчі Кароліна. За її словами, йдеться про урочисті заходи, на яких не ухвалюються рішення.

Вона також зазначила, що спочатку виконали гімн України, а потім Угорщини.

"Угорський гімн – молитва до Бога, а ми християнська партія", – заявила Кароліна, уточнивши, що громадська організація і створена на її основі партія діють суворо за українськими законами.

Також в організації висловили обурення через обшуки, які проводила Служба безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новообрані депутати Сюртівської ОТГ на Закарпатті після складання присяги виконали гімн Угорщини.

На Закарпатті Служба безпеки України почала перевірку дій депутатів місцевої ОТГ на наявність складу злочину.

На тлі цього опублікували ролик, на якому чоловік у масці із символікою "Правого сектору" погрожує українцям угорського походження. У відповідь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що держава жорстко переслідуватиме екстремістів, які зображують патріотів і становлять загрозу громадянам України.