Створення угорського району на Закарпатті: посол висловився про "сепаратизм"

Представники Угорщини просили зберегти кордони Берегівського району Закарпатської області в рамках децентралізації, проте про підготовку "угорського сепаратистського регіону" не йдеться.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив посол Угорщини в країні Іштван Ійдярто. Як зазначив він, у Берегівському районі, починаючи з 50-х років, була єдина угорська більшість.

"Традиційно, це допомагало угорській меншині бути представленими в районній, міській раді та інших інституціях. Ми попросили, що якщо це можна зберегти, це було б добре. Нам відповіли, що не знають і система формується. Потім питання не було на розгляді", – пояснив він.

Дипломат нагадав, що спершу планувалося, що на Закарпатті залишиться чотири райони – Ужгородський, Мукачівкий, Хустський і Рахівський – із 13.

"Потім з'явився шанс, що буде один або два додаткових райони на Закарпатті, і одним із них може бути Берегівський. І ми сказали, що це дуже позитивно. Однак питання не стояло про угорський або неугорський район. Тому що оскільки його об'єднали з Виноградівським районом, там уже не була збережена угорська більшість.

Згідно з останнім переписом населення в Україні від 2001 року, відсоток угорців знизився з 76% до 43%. Так що це більше не можна назвати так званим угорським районом, тому зараз там принаймні 50 на 50 угорців і українців", – сказав Ійдярто.

Він додав, що у випадку з децентралізацією було багато "доброзичливців", які хотіли експлуатувати цю тему як нібито підготовку до сепаратизму.

"Як правило, не знаючи ситуації, вони починали сперечатися. Тому що дуже легко шкодити угорсько-українським відносинам, а не допомагати їм. Є певні люди, яким не подобається, щоб Україна й Угорщина були хорошими друзями", – вважає посол.

Він підкреслив, що не бачить з української сторони жодної "поступки", тому що її не було.

"Просто в процесі переговорів ми зазначили, що є традиція угорського району, і якщо його можуть зберегти, ми б це дуже цінували", – сказав Ійдярто.

Нагадаємо, згідно з проєктом Міністерства розвитку громад і територій, Закарпатську область пропонують поділити на 5 районів замість наявних зараз 13: Мукачівський, Тячівський, Ужгородський, Хустський і Береговський.

Проєкт районів

Як повідомляв OBOZREVATEL, посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто розкритикував закриття шкіл для мовних меншин у країні.