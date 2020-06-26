Угорщина вирішила допомогти Україні з наслідками повеней

Угорщина відгукнулася на прохання України про залучення ритягнення багатонаціонального інженерного батальйону "Тиса" до ліквідації наслідків повені на заході країни.

Про це повідомляється на сторінці угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто. Він зазначив, що угорські бійці батальйону готові відправитися в вказане місце.

"Угорські солдати багатонаціонального технічного батальйону "Тиса", який спеціалізується на виконанні завдань після стихійних лих, готові відправитися у вказане місце, якщо цього проситиме українська влада", – зазначив він.

Угорщина готова допомогти Україні в ліквідації наслідків повені Facebook Петера Сийярто

Зі свого боку глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував своєму колезі за реакцію.

"Щиро вдячний, що мій колега і друг Петер Сійярто так швидко відгукнувся на українську пропозицію залучити Багатонаціональний інженерний батальйон" ТИСА "для подолання наслідків негоди в західних українських областях. Саме так повинні діяти справжні партнери та добрі сусіди", – написав він у Facebook.

Угорщина готова допомогти Україні в ліквідації наслідків повені Facebook Дмитра Кулеби

Віце-прем'єрка України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила агентству "Інтерфакс-Україна", що прем'єр-міністр Денис Шмигаль з ініціативи президента Володимира Зеленського доручив опрацювати питання залучення батальйону "Тиса".

Вона зазначила, що після проведення відповідних чотиристоронніх консультацій і прийняття відповідного рішення державами-підписантами, Україна, відповідно до поданого запиту, очікує розгортання багатонаціонального інженерного батальйону "Тиса" на території регіонів, які найбільше постраждали від "великої води".

Угода про створення такого підрозділу для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій було підписано між Кабінетом Міністрів України та урядами Угорщини, Румунії та Словаччини і ратифікована українською стороною ще в 2002 році.

До складу батальйону "Тиса" також входять понад 500 військовослужбовців ЗСУ. У його завдання входить евакуація населення, техніки та майна із зони стихійного лиха, розчищення завалів, відновлення доріг, гідротехнічних споруд, регулювання русел річки, охорона об'єктів, супровід гуманітарної допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство закордонних справ України попросило у Європейського Союзу і НАТО допомоги в ліквідації наслідків повені на заході країни.