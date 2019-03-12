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Розсекречений історичний договір між Україною і Вселенським патріархом

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У мережі опублікували угоду про співпрацю та взаємодію між Україною і Вселенським Патріархатом.

Текст документа оприлюднив доцент кафедри історії Острозької академії, один із співавторів "10 тез для Православної церкви України" Андрій Смирнов на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

Договір був підписаний 3 листопада 2018 року президентом України Петром Порошенком і Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Петро Порошенко і Варфоломій

Петро Порошенко і Варфоломій

Delo.ua

Угода складається із шести статей, де йдеться про намір сторін співпрацювати у створенні й затвердженні автокефальної помісної Православної церкви в Україні з центром у Києві.

Також у мовиться про плани обмінюватися інформацією щодо ситуації в українському та світовому православ'ї, проводити спільні заходи і консультації.

Крім того, Україна взяла на себе зобов'язання сприяти створенню ставропігії (представництва) в Києві, а Вселенський Патріарх через ставропігію — сприяти конституюванню ПЦУ і встановленню її контактів із іншими автокефальними православними церквами.

Розсекречений історичний договір між Україною і Вселенським патріархом
Розсекречений історичний договір між Україною і Вселенським патріархом
Розсекречений історичний договір між Україною і Вселенським патріархом
Розсекречений історичний договір між Україною і Вселенським патріархом
Розсекречений історичний договір між Україною і Вселенським патріархом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Православна церква України
Особи
Патріарх ВарфоломійПетро Порошенко
Місце
Україна
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