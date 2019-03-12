Розсекречений історичний договір між Україною і Вселенським патріархом

У мережі опублікували угоду про співпрацю та взаємодію між Україною і Вселенським Патріархатом.
Текст документа оприлюднив доцент кафедри історії Острозької академії, один із співавторів "10 тез для Православної церкви України" Андрій Смирнов на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).
Договір був підписаний 3 листопада 2018 року президентом України Петром Порошенком і Вселенським Патріархом Варфоломієм.
Петро Порошенко і Варфоломій
Delo.ua
Угода складається із шести статей, де йдеться про намір сторін співпрацювати у створенні й затвердженні автокефальної помісної Православної церкви в Україні з центром у Києві.
Також у мовиться про плани обмінюватися інформацією щодо ситуації в українському та світовому православ'ї, проводити спільні заходи і консультації.
Крім того, Україна взяла на себе зобов'язання сприяти створенню ставропігії (представництва) в Києві, а Вселенський Патріарх через ставропігію — сприяти конституюванню ПЦУ і встановленню її контактів із іншими автокефальними православними церквами.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
6 січня Томос вручили на Божественній літургії. Також у мережі опублікували переклад тексту документа.
9 січня всі члени Синоду Вселенського Патріархату в Стамбулі підписали Томос про автокефалію Православної церкви України.
10 січня документ повернувся в Україну. Його показали прихожанам Свято-Покровського кафедрального собору.
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