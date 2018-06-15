Удостоєні нагород: військові ЗСУ показали вищий клас при форсуванні річки

У Миколаївській області бійці 28-ї ОМБр провели навчання з переміщення сил і засобів комбінованим способом з подоланням водних перешкод, за підсумками яких деякі бійці отримали нагороди.

"Військовослужбовці 28 окремої механізованої бригади Оперативного командування "Південь" провели навчання з переміщення сил та засобів комбінованим способом з подоланням водних перешкод. Захід проводився в рамках відновлення боєздатності з’єднання після виконання бойових завдань в окремих районах Донецької та Луганської областей.", - повідомили в прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

Навчання проходили на річці Південний Буг в Миколаївській області, де і дислокується підрозділ.

Бійці, зокрема, організували умовні напад на переправу і відбиття повітряного удару умовного противника. Військові продемонстрували здійснення інженерної розвідки та облаштування поромної переправи, організацію переміщення колон техніки, виставлення димової завіси і облаштування місць зосередження для подальшого переміщення.

Після закінчення навчань біля переправи командувач ОК "Південь" Олег Вішневський вручив трьом військовослужбовцям почесні нагороди за "Честь. Совість. Доблесть. Відвагу".

Facebook / 28-а ОМБр

Facebook / 28-а ОМБр

Facebook / 28-а ОМБр

Facebook / 28-а ОМБр

Наступні завдання по переправі будуть на Дніпрі.

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