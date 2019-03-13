Ударять морози: синоптики пообіцяли різку зміну погоди в Україні

В Україні в середу, 13 березня, істотно похолодає, опади ймовірні лише вночі в Донецькій і Луганській областях.

Там прогнозується невеликий сніг. Вітер північно-західний з переходом на Правобережжі на південний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 2-7° морозу, на крайньому півдні країни місцями 0-3° тепла, вдень 4-9° тепла, на високогір'ї Карпат протягом доби 5-10° морозу.

"Слово і діло"

У Києві та області у середу опади не прогнозуються. Вітер північно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. У столиці вночі 2-4° морозу, вдень близько 5° тепла, на Київщині вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україну прийдуть дві хвилі похолодання з нічними морозами, а стійкого потепління слід очікувати лише після 25 березня.

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