В Україні в суботу, 25 квітня, очікується тепла погода, проте її затьмарять дощі і грози.
Такий прогноз з'явився на сайті Українського гідрометцентру. Погодні умови різко зміняться майже по всій території країни.
Сухо, але хмарно буде на сході та півдні України.
Температурний максимум складе +20, а мінімум +6.
Сильні дощі прогнозують у всіх західних регіонах.
Погода в Україні 25 квітня
Найтепліше буде на півдні. У Херсонській області вдень стовпчики термометрів покажуть до +20. На Одещині та Миколаївщині на кілька позначок нижче. Аналогічна погода буде і у східних регіонах.
На заході України будуть зливи і максимум 17 градусів тепла. На Закарпатті дощі супроводжуватимуться грозою.
Ударять грози: в Україні різко зміниться погода
pmg.ua
Неспокійно буде в центральних і північних областях. У Житомирській та Вінницькій областях також дощі з грозами.
У Києві 25 квітня обіцяють 18 градусів тепла, у столиці також прогнозують грозу.
Прогноз погоди у Києві 25 квітня
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеорологи попередили, що в Україні на тлі геологічної посухи в найближчому майбутньому переважатиме антициклональна погода з великою кількістю тихих днів.
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