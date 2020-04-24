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24 квітня • оновлено в 15:37
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Ударять грози: в Україні різко зміниться погода

2.4т
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В Україні в суботу, 25 квітня, очікується тепла погода, проте її затьмарять дощі і грози.

Такий прогноз з'явився на сайті Українського гідрометцентру. Погодні умови різко зміняться майже по всій території країни.

  • Сухо, але хмарно буде на сході та півдні України.

  • Температурний максимум складе +20, а мінімум +6.

  • Сильні дощі прогнозують у всіх західних регіонах.

Погода в Україні 25 квітня

Погода в Україні 25 квітня

Найтепліше буде на півдні. У Херсонській області вдень стовпчики термометрів покажуть до +20. На Одещині та Миколаївщині на кілька позначок нижче. Аналогічна погода буде і у східних регіонах.

На заході України будуть зливи і максимум 17 градусів тепла. На Закарпатті дощі супроводжуватимуться грозою.

Ударять грози: в Україні різко зміниться погода

Ударять грози: в Україні різко зміниться погода

pmg.ua

Неспокійно буде в центральних і північних областях. У Житомирській та Вінницькій областях також дощі з грозами.

У Києві 25 квітня обіцяють 18 градусів тепла, у столиці також прогнозують грозу.

Прогноз погоди у Києві 25 квітня

Прогноз погоди у Києві 25 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеорологи попередили, що в Україні на тлі геологічної посухи в найближчому майбутньому переважатиме антициклональна погода з великою кількістю тихих днів.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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