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16 листопада • оновлено в 18:04
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Ударив і виставив: у Запоріжжі маршрутник потрапив у скандал з дитиною

1.7т
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У Запоріжжі водій маршрутки відмовився забезпечити безкоштовний проїзд дитині з багатодітної сім'ї, а також вдарив родичку хлопчика.

Про це у Facebook написала жертва водія Тетяна Макаренко. За її словами, вона намагалася переконати маршрутника, що посвідчення хлопчика дає йому право на безкоштовний проїзд, проте водій наполегливо доводив зворотнє в супроводі матів. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Очікуючи своєї зупинки, я помітила що під час руху маршрутки водій почав мене знімати на відео свого телефону. Я сказала, що б він припинив зйомку, на що він не відреагував. Я підійшла ближче до нього і одернула його. У відповідь я отримала сильний удар кулаком у вухо. Він не зупиняючи руху маршрутки намагався схопити мене за одяг і знову вдарити. Потім різко натиснув на гальмо, і всі пасажири ледве не вилетіли в лобове скло!" - написала жінка.

У Запоріжжі маршрутник потрапив в скандал з дитиною

У Запоріжжі маршрутник потрапив в скандал з дитиною

Facebook \ Тетяна Макаренко

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Її племінник у цей момент вдарився об поручні лицем. На обличчі проявилася гематома в області щоки. Погрожуючи, водій сказав, що б жінка з дитиною покинули маршрутку самі або він їх викине з неї силою.

"Ми не доїхали до потрібної зупинки і вийшли. А водій їхав поруч з нами і знімав на відео. Я трохи заспокоїлася і подзвонила в службу 102. Мою заява зареєстрували, передали до Шевченківського відділ поліції. Через 3 години зі мною не хто не зв'язався. Коли я сама їм передзвонила, мені відповіли, що зі мною зв'яжуться на наступний день. Пізніше я зателефонувала директору ТОВ "Автостандарт", де мені було сказано звертайся, пиши куди хочеш. Доки триватиме хамське ставлення від водіїв маршруток (викидання дітей з маршрутки)? А потім діти пропадають. І бездіяльність керівництва і поліції! Куди нам до Європи? ", - написала жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Місце
Україна Запоріжжя
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Росейской скот, родная душа скота в маршрутке - воет и истерит в любом случае. Всегда за подонков-маршрутчиков. Это закономерно. Подонки всегда верещат хором! Это кредо негодяев! (с)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А где быдлo с росеи? Это их излюбленная тема - подонки в маршрутке. Ментально они родственные души - негодяи за рулём и стадо за пАребриком!
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