"Ударив головою в обличчя": прихильники Московського патріархату напали на священика ПЦУ на Чернігівщині. Фото і відео

У селі Припутні Чернігівській області побито священика Православної церкви України Леонтія Пустовойта.

Інцидент стався 16 лютого вранці під час конфлікту між прихильниками ПЦУ і Московського патріархату, повідомляється на сайті поліції Чернігівської області (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

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Правоохоронці встановили, що вранці священнослужитель разом з представниками релігійної громади Православної церкви України прийшов до території храму "Різдва Богородиці", щоб зачитати виписку з Держреєстру про зміну релігійного підпорядкування громади.

"За словами священика, на вході в храм їх зустрів священик УПЦ МП і інші мешкаці села, один з яких нібито завдав заявнику удар головою в обличчя", – уточнили в поліції.

Правоохоронці зазначили, що частина парафіян підтримує перехід до ПЦУ, а інша бажає залишитися у складі УПЦ МП. Поліція вжила превентивних заходів, щоб не дати конфлікту загостритися.

Побитий священик novynarnia.com

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК. Винуватцю загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 200 годин, або до року виправних робіт.

Як уточнює "Новинарня", побитим виявився отець Леонтій (Пустовойт).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 лютого 2019 року в Закарпатській області представники РПЦ напали на священика Православної церкви України.

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