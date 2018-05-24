УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Ударить град: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

6.1тЧитати новину російською

На сході та місцями на півдні України у четвер, 24 травня, очікуються грози, місцями град і шквали.

Про це попереджає прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними Гідрометцентру, протягом 24 травня у Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.

Новини
Дощі, грози та спека: прогноз погоди в Україні на довгі вихідні

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 24 травня, на більшій частині України очікуються грози.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "Обозреватель".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги