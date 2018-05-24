Ударить град: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

На сході та місцями на півдні України у четвер, 24 травня, очікуються грози, місцями град і шквали.

Про це попереджає прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними Гідрометцентру, протягом 24 травня у Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 24 травня, на більшій частині України очікуються грози.