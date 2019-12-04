Удар по "скрєпах" Росії: релігієзнавиця оцінила перенесення Різдва в Україні

Московський патріархат вважає святкування Різдва 7 січня однією з головних "скрєп", тому всіляко чинитиме опір переносенню цієї дати в Україні на 25 грудня.

Про це розповіла в ефірі ObozTV релігієзнавиця Людмила Филипович, коментуючи дискусію у Православній церкви України щодо святкування Різдва.

На запитання, чи буде Московський патріархат противитися планам ПЦУ, Филипович відповіла: "Так, без сумніву. Це одна зі "скрєп", на яких тримається ця церква, і вони звинувачують зараз календарних реформаторів у тому, що вони розхитують основи віри, що цього не можна в жодному разі робити".

"Церква Московського патріархату в опір новій Церкві вкладає шалені гроші. Ми все це робимо на основі волонтерства, любові до нашої країни і нашої церкви, а ті тачками возять гроші просто-напросто", – заявила релігієзнавиця.

При цьому експерт вважає, що ПЦУ поки не варто поспішати з перенесенням дати Різдва, оскільки свідомість людей має бути готовою до цього.

"Але ситуація може різко змінитися вже завтра. Можливо, з'являться якісь нові обставини, які переконають нас змінити цю дату. Я абсолютно погоджуюся з ПЦУ, що нам треба святкувати не дату, а подію. Яка різниця, в який день ви будете хвалити Господа за те, що дав нам життя, дав Ісуса Христа і різко повернув життя Всесвіту в нове русло і нову парадигму? Давайте ми будемо християнами в душі, а не тільки за обрядом", – підсумувала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що Різдво в Україні можна святкувати за григоріанським календарем – 25 грудня, якщо так захоче українське суспільство.

В Україні розгорілися суперечки через пропозицію Епіфанія.

Згодом у ПЦУ уточнили, що не поспішатимуть із перенесенням Різдва до повного об'єднання вірян.

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