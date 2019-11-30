Удар по пропаганді Путіна: стало відомо про запуск телеканалу для жителів Донбасу

У лютому 2020 року очікується запуск окремого телеканалу для жителів окупованого Донбасу.

Про це повідомив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

За його словами, мовлення буде виключно на території ОРДЛО українською та російською мовами. Канал створюється на базі UATV.

"Наше завдання – зробити так, щоб на тимчасово окупованих територіях люди знали правду про те, що відбувається в Україні, щоб ми почали вести з людьми, що живуть на цій території, діалог – в ефірі такого телеканалу. Перш за все з науковим середовищем. І наша задача – донести правдиву інформацію", – пояснив міністр.

Володимир Бородянський radiosvoboda.org

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський висловив упевненість в тому, що Крим і Донбас повернуться, оскільки люди з часом побачать, що "тут інша Україна, дійсно крута, цивілізована, нова, що все ремонтується і будується".

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