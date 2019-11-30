Головна Новини
1 грудня • оновлено в 06:14
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Удар по пропаганді Путіна: стало відомо про запуск телеканалу для жителів Донбасу

5.9т
Читати матеріал російською

У лютому 2020 року очікується запуск окремого телеканалу для жителів окупованого Донбасу.

Про це повідомив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

За його словами, мовлення буде виключно на території ОРДЛО українською та російською мовами. Канал створюється на базі UATV.

Новини
"Зеленський має їх позбутися!" Орлуша сказав, хто здав Донбас

"Наше завдання – зробити так, щоб на тимчасово окупованих територіях люди знали правду про те, що відбувається в Україні, щоб ми почали вести з людьми, що живуть на цій території, діалог – в ефірі такого телеканалу. Перш за все з науковим середовищем. І наша задача – донести правдиву інформацію", – пояснив міністр.

Володимир Бородянський

Володимир Бородянський

radiosvoboda.org

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський висловив упевненість в тому, що Крим і Донбас повернуться, оскільки люди з часом побачать, що "тут інша Україна, дійсно крута, цивілізована, нова, що все ремонтується і будується".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особа
Володимир Бородянський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
17
Коментарі
14
36
Смішно
19
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванович Василий
Иванович Василий
Вполне очевидно, что если по итогам нормандских Зеленский пойдет на включение как особых территорий с только недавно обозначенными границами и прежней властью, которая будет для формы изображать "состав Украины" - никого этот телик, кроме самой команды Зеленского, интересовать не будет. Не для того хитрят власти РФ, чтобы их замысел не реализовывался, раз того хочет другая сторона, а не они.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Пяток лет назад обещали состряпать ТВ антену, да такую, чтобы сигнал до Урала добивал. Где антена, пад люки?
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2
Ешта Дядя
Ешта Дядя
Сиромашенко Александр, на горе Карачун,у Славянске.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Кто это будет там смотреть..если там не будет ничего от отличного от тех новостей что всегда были на укроканалах-" сами себя обстреляли..взорвались кондиционеры..миллионы путинских солдат"..
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги