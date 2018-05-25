Как вам живется без отпуска? Вы стараетесь не думать об этом, но все равно есть вопрос, о котором вы стараетесь не думать сильнее – как вам будет житься в старости без пенсии, ведь вы ушли в свое дело и никто вам ничего не должен теперь. Я встретил в городе своего одноклассника, я помнил, что он был бизнесменом. Я спросил у него – как бизнес? Он махнул на меня руками и сказал: "Бизнес – это не сейчас, я теперь на заводе, в мартене, мастерком".

И стал загибать пальцы: получка двадцатого, аванс десятого – раз, тогда как в своем бизнесе он мог месяцами сидеть на том, что отнес в ломбард; зарплаты хватает на жизнь в маминой блочной девятиэтажке с женой и двумя детьми – два, тогда как в бизнесе бывало он приносил домой пару тысяч гривен в месяц; не надо решать никакие вопросы ни с кем, а начальник цеха нормальный мужик, всегда можно договориться – три, тогда как в бизнесе в один день могли приехать налоговая, санстанция, пожарные и кавказцы; всегда есть возможность поднять немножко денег, двинув налево пару десятков килограммов марганца, или молибден, алюминий, медь, никель – в зависимости от того, какую марку стали варят сегодня – четыре, а в бизнесе не будешь же воровать у самого себя; идет горячий стаж, пенсия капает – пять, тогда как в бизнесе какая нахрен пенсия? Талоны в столовку, роба и кирза – на, только бери – шесть, а в бизнесе все сам себе покупай; детям – пионерлагерь, кружки, пансионат, которые есть и работают – семь, а в бизнесе его дети об этом и мечтать не могли, и главное – огромный отпуск из-за горячего цеха, а в бизнесе он не ходил в отпуск вообще. И он с чувством превосходства посмотрел на меня.

Да, многие и правда работают без отпуска годами и десятилетиями. Кто-то потому, что не может оставить бизнес ни на день, надо крутиться, например, тягая мешки с макухой с маслозавода на базар, а кто-то потому, что разучился жить вне бизнеса и забыл как вообще отдыхать и проводить время. И это плохо. Потому что не только человек, но и бизнес без отпуска страдает. Ему наносится ущерб. Потому что учредитель без отпуска неполнофункционален. Неполноценен. Трудоголик в кресле овнера – все равно, что инвалид. Если пьющая мать – горе семье, то не отдыхающий овнер – горе компании. Он же по итогу забодает всех и пустит бизнес ко дну. А как по-другому, если с каждым месяцем человеку все хуже?

Другое дело поехать в отпуск и получать хорошие впечатления, позитивные эмоции и возвращаться на фирму бодрым, на хорошей волне. Учредитель, который не отдыхает – самый большой враг своей фирмы. Сегодня можно провести выходные во многих странах, потратив сто евро, или отпуск, тратя по 50 евро в день. Открылись новые возможности. И разумно, в первую очередь с бизнесовой точки зрения, ими пользоваться. Смешно, когда аренда виллы на островах в Средиземном море стоит столько же, сколько аренда трехэтажной силикатной (спасибо, хоть не шлаколитой!) коробки в пригороде вашего же города, на вырытом экскаватором ставке с камышами и гадюками. Причем в аренду вы о б я з а н ы взять коробку на три месяца, вне зависимости, на сколько она вам нужна на самом деле.

Для особо ленивых и неудачливых в открытии виз уже и безвиз ввели – садись, лети! Ходи по Европе за копейки, ешь где нравится, живи где хочешь, находи, договаривайся! Я например, люблю ходить по древним улицам старых городов Европы, просто разглядывая здания, набираясь впечатлений и ощущений. И двух таких выходных хватает на пару месяцев интенсивной работы, наполненных перелетами, встречами, переговорами. Конечно, у меня нет талонов на обед. Но, с другой стороны, нет и мартена с робой и кирзой.

Чего и вам желаю.