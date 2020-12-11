На Львівщині вчителька побила учня на очах у дітей, в школі її пожаліли: деталі скандалу

На Львівщині шкільна вчителька побила шестикласника. Конфлікт стався на перерві ще 3 грудня. Педагогу винесли догану, але після того, як відео потрапило в мережу і викликало скандал, вона вирішила звільнитися.

Детальніше про цей скандал читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Била по голові при всьому класі

У школі села Потелич Жовківського району на Львівщині між учителькою української мови та літератури і дитиною стався конфлікт. На відео, яке з'явилося на сторінці Facebook "Батьки SOS", а також в інших групах, учителька лупцює школяра рукою по голові і щось кричить. Хлопчик намагається захиститися, але це йому погано вдається.

Учителька б'є хлопчика по голові скрин відео

Учителька б'є хлопчика по голові скрин відео

Хапає його за комір скрин відео

Кричить на дитину скрин відео

І продовжує бити скрин відео

Як розповіла OBOZREVATEL директорка школи Світлана Ковальчук, того дня, 3 грудня, на перерві в коридорі побилися шестикласники.

"Ця вчителька розборонила їх і відправила до класу. Сама вона зайшла за ними в кабінет. Але цей учень звернувся до неї в грубій формі. За словами вчительки, він їй заявив: "Чого сюди прийшла? Вийди з класу!" У вчительки не витримали нерви, і сталося те, що сталося", – каже директорка школи.

За словами директора, сама педагог кається в тому, що дозволила вихлюпнутися емоціям. Того ж дня вона відразу вирушила до батьків школяра, вибачилася і пояснила ситуацію.

Вчителька вирішила звільнитися

"Батьки хлопчика сказали, що не хочуть оприлюднення цього конфлікту. Однак відео було скинуто в батьківську групу в месенджері, і хтось злив його в інтернет. Після цього воно набрало безліч переглядів і різних коментарів. Ми з'ясовували ситуацію тут у школі, педагогу було винесено догану. Але після того, як всі стали коментувати це, вона сказала, що не має сил і здоров'я захищатися і пояснювати те, що сталося. Тому 7 грудня вона написала заяву про звільнення і більше в нас не працює", – каже Ковальчук.

Школа, де стався конфлікт сайт школи

У самій школі, попри те, що дії колеги не схвалюють, все одно вважають, що вона дістала незаслужене покарання.

"Ми все-таки думаємо, що вчитель незахищений у таких ситуаціях. Відео з'явилося в мережі, всі почали висловлювати свою думку, а педагог залишився сам на сам. Вона не могла захищатися", – вважає директор.

Учителька, що звільнилася, останні три роки виконувала обов'язки завуча школи з виховної роботи.

Поліція перевіряє, в РДА створили комісію

У Жовківській районній адміністрації повідомили, що створили робочу групу, аби розібратися в ситуації. Там запевняють, що така поведінка вчителя є неприпустимою. Оскільки в школі не тільки вчать дітей, а й прищеплюють їм норми поведінки. Обіцяють про результати роботи комісії повідомити додатково.

Також у поліції Львівської області проводять перевірку цього випадку. І уточнюють, що батьки побитого хлопчика із заявою до поліції не зверталися. "Поліцейські проводять опитування учнів та очевидців того, що сталося, в присутності батьків і психолога для встановлення всіх обставин", – ідеться в повідомленні пресслужби поліції Львівської області.

Щоправда, в соцмережах деякі користувачі взяли сторону педагога. На їхню думку, вчительку покарали незаслужено, її образили. А ось діти самі винні, вони нині пішли жорстокі й невиховані.

Facebook Поліція Львівської області

Facebook Поліція Львівської області

Жертви радянського виховання "захищають своїх катів"

Співзасновник громадської організації "Батьки SOS" Олена Парфьонова наводить приклад ще одного випадку. У Квасиліському професійному ліцеї на Рівненщині завуч Олександр Нагорняк довгий час виховував учнів, які запізнювалися на урок, тим, що змушував присідати з муляжем від снаряда (OBOZREVATEL писав про цю історію).

"І що найсумніше, в коментарях випускники цього ліцею пишуть, що це нормально. Що їх так само виховували, били і принижували, і ось вони людьми виросли. Вони не розуміють, що людьми вони насправді не стали. Вони жертви. Це жертви радянського виховання, коли дітей могли бити лінійкою, указкою в школі і це вважалося педагогікою", – говорить Парфьонова.

Все це вона називає "Стокгольмським синдромом", коли жертви починають захищати своїх катів.

Деякі вважають, що бити дітей – це значить виховувати

"Скільки було відео, коли батько лупцює свого 4-річного сина, просто знущається з нього. Приїжджає поліція і виписує якийсь адміністративний штраф. Я вважаю, що треба на законодавчому рівні внести зміни. Щоб за те, що дорослі б'ють дитину, виписували штраф навіть не в 5 тисяч гривень, а в 50 тисяч. Можливо, страх одержати таке покарання їх зупинить", – говорить Парфьонова.