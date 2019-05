"Роби те, що подобається!" У мережі згадали зворушливого листа Ейнштейна сину

Кращий спосіб навчити чогось дитину — це знайти для неї заняття, яке буде настільки захоплювати, що вона не помітить, як проходить час.

Так фізик-теоретик, засновник сучасної фізики Альберт Ейнштейн учив свого сина в листуванні з ним, піклуючись про освіту і розвиток дитини, пише Brain Picking. Цей лист ученого був опублікований в досить популярній у США книзі "Posterity: Letters of Great Americans to Their Children (Спадкоємцям: листи великих американців своїм дітям)".

З метою безпеки в 1915 році дружина Ейнштейна з двома синами жила в Цюріху, а сам фізик у Берліні. Коли він 4 листопада того ж року закінчив роботу над теорією відносності, яка зробить його всесвітньою знаменитістю, він написав листа своєму 11-річному синові.

Наводимо текст листа:

"Мій дорогий Альберте,

Вчора я отримав твого листа і дуже зрадів. Я вже хвилювався, що ти взагалі не будеш писати мені.

Коли я був у Цюріху, ти сказав, що тобі ніяково, коли я туди приїжджаю.

Так ось, я подумав, що краще нам зустрічатися в іншому місці, де ніхто не завдаватиме нам дискомфорту.

Я і далі буду наполягати, щоб ми проводили разом хоча б місяць щороку, щоб ти розумів, що у тебе є батько, який любить тебе і якому не байдуже до тебе.

Я можу навчити тебе прекрасним речам. Те, чого я досяг протягом важкої праці — це не для чужих людей. Це в першу чергу для моїх хлопчиків.

Днями я завершив одну з кращих робіт у своєму житті. Коли ти підростеш, я поясню тобі все.

Мене дуже радує, що ти захоплений фортепіано. Це і плотницька справа, на мою думку, — кращі заняття для твого віку.

Навіть кращі за школу. Вони більше підходять для такої юної людини як ти.

Головне, грай на інструменті ті речі, які тобі найбільше подобаються. Навіть якщо вчитель не задавав їх.

Так учитися краще — робити те, що тобі подобається, щоб навіть не помічати, як плине час.

Я іноді так захоплений роботою, що забуваю про полуденок.

Цілуй Тете.

Тато.

Мамі привіт"

В умовах сучасного світу порада досить актуальна і набирає популярності, оскільки серед безлічі гаджетів, захоплень та інших чинників дитині буває досить складно зосередитися і навчитися чогось досконально.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мозок людини можна тренувати і розвивати за допомогою рук, подібно до інших частин тіла. Для розвитку розумових здібностей існує топ-5 ефективних способів. З їх допомогою можна поліпшити пам'ять і збільшити швидкість мислення.

