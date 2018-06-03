"Учениці Куклачова?" Українки викликали фурор на талант-шоу в США

Українські дресирувальниці кішок Марина і Світлана Савицькі вразили суддів на телевізійному талант-шоу America's Got Talent 2018.

Відео виступу було опубліковано YouTube.

Варто відзначити, що по початку реакція суддів на номер матері з донькою була трохи скептичною. Оскільки дівчата заявили, що їхній талант - це дресирування кішок.

Але вже ближче до середини номера реакція залу і самих суддів була захоплена.

Підопічні українок не залишили їх байдужими.

У номері дресирувальниць кішки демонструють захоплюючі трюки і веселять публіку. Судді підтримали дівчат, залишивши їх в проекті на наступний раунд.

Користувачі мережі також захопилися майстерністю дресирування, але деякі відзначили, для того, щоб навчити котів робити такі трюки їх могли мучити і морити голодом.

Деякі придумали жарти про те, що кішок взагалі неможливо чогось навчити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Великобританії зняли на відео "саму ввічливу кішку в світі".