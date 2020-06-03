Учений розповів, чи зупинить коронавірус літня спека

Гіпотези про те, що підвищення температури та вологості влітку може знизити життєздатність коронавірусу, навряд чи справдяться. Адже основною проблемою швидкого поширення пандемії є відсутність колективного імунітету до цієї хвороби.

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Про це у своєму блозі написав директор Національного інститут здоров’я США Френсіс Коллінз. За його словами, певні надії на зниження активності COVID-19 влітку виникли тому, що інші типи коронавірусів, які спричинюють звичайну застуду, теплої пори року набагато повільніше передаються між людьми.

Однак сумніви в надійності такого сценарію у фахівців виникли після проведення низки складних комп’ютерних моделювань того, як циркулюватиме збудник протягом найближчих місяців.

"Дослідницька група виявила, що відсутність імунітету до SARS-CoV-2, а не погода, ймовірно, буде основним фактором, що сприятиме подальшому, швидкому поширенню нового коронавірусу цього літа та восени", – пояснив Коллінз.

Пандемія коронавірусу

За його словами, ці реалістичні прогнози були опубліковані в журналі Science науковцями з Принстонського екологічного інституту та лабораторії Grenfell.

Зокрема, дослідники розробили три різні сценарії, які базуються на відомостях про роль клімату в поширенні інших вірусів, включно з коронавірусами OC43 та HKU1, які спричинюють простудні захворювання в людей. У всіх трьох випадках моделі показали, що клімат стане лише важливим сезонним фактором контролю над COVID-19.

"Команда виявила: навіть якщо припустити, що SARS-CoV-2 настільки чутливий до клімату, як і інші сезонні віруси, літня спека все ще не буде достатньою для пом’якшення зараз, щоб сповільнити його початкове, швидке поширення. Це також зрозуміло зі швидких темпів зараження СOVID-19, зафіксованих у Бразилії, Еквадорі та деяких інших тропічних країнах", – пише вчений.

Водночас у довгостроковій перспективі, наголошує Коллінз, COVID-19 зможе потрапити до переліку сезонних респіраторних захворювань. Адже з часом дедалі більше осіб набуватиме імунітету до нього.

"Звісно, клімат – лише один із ключових факторів, який слід брати до уваги під час оцінювання перебігу цього захворювання. І в одній із моделей групи є проблиск надії. Дослідники поєднали вплив заходів контролю, як-от фізичної дистанції, із кліматом. З цієї моделі випливає, що такі заходи, поєднуючись із теплими температурами, насправді можуть добре комбінуватися, щоб допомогти уповільнити поширення цього руйнівного вірусу", – підсумував дослідник.

"Це нагадування, що фізичне дистанціювання залишатиметься найкращою зброєю влітку для уповільнення або запобігання поширенню COVID-19. Тож продовжуйте носити маски й не тримайтеся надто близько одне до одного!" – закликав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, старший мікробіолог університету Саутгемптона, професор Вільям Ківіл заявив, що покриття поручнів у громадському транспорті, ручок дверей і візків у магазинах та спортивного інвентарю у спортзалах міддю допоможе запобігти поширенню коронавірусу. За його словами, цей метал має знезаражувальні властивості.