Учені знайшли зв'язок між зростом людини та ризиком захворіти на COVID-19

Учені з'ясували, що люди низького зросту піддаються більшому ризику заразитися коронавірусом, ніж високі.

Наукова робота, опублікована в журналі Physics of Fluids, була проведена Сінгапурським агентством науки, технологій та досліджень, пише Daily Mail. Учені перевірили траєкторію польоту слини під час кашлю та чхання, і виявилося, що краплі слини, а разом із нею і коронавірус повільно опускаються в повітрі.

Як з'ясувалося, люди низького зросту піддаються більшому ризику вдихнути краплі порівняно з вищими людьми. Учасники дослідження запропонували підліткам, жінкам і людям зростом менш ніж 165 см триматися на відстані більше двох метрів від інших.

Дослідники також відзначили, що особливо уважними до свого здоров'я варто бути дітям і підліткам, а також тим дорослим, чий зріст не перевищує 152 см. Їм потрібно перебувати на відстані два метри від людини, що кашляє і чхає.

За словами фахівців, типовий кашель виділяє тисячі крапель у широкому діапазоні розмірів. Більші падають швидше, ніж маленькі. Частинки і краплі, що утворюються внаслідок кашлю або чхання людини, зазвичай мають розмір від п'яти до 500 мікрон. Під час дослідження вивчалося, як краплі розсіюються в повітрі у різних умовах на відкритому повітрі.

Водночас низькі показники захворюваності у дітей фахівці пояснили відсутністю деяких рецепторів, до яких і прикріплюється вірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецькі дослідники оцінили ймовірність зараження COVID-19 під час польоту в літаку. Вона виявилася нижчою, ніж прийнято вважати, через хорошу вентиляцію.