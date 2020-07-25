Учені пояснили особливу любов комарів до людей

Дослідники Прінстонського університету провели дослідження і з'ясували, що деякі з 3,5 тис. видів комарів вважають за краще кусати людей, ніж тварин.

Результати досліджень опублікував журнал Current Biology. Автори прийшли до висновку, що основними факторами такої поведінки комах стали кліматичні зміни і міське середовище, що розвивається.

Так, найбільший апетит до людей у комарів проявляється тільки в місцях з інтенсивними посушливими сезонами. Як вважають вчені, це пов'язано з тим, що в своєму життєвому циклі ці комахи залежать від людей і створених ними запасів води.

У природному середовищі існування жовтолихоманні комарі (Aedes aegypti), які є переносниками вірусу Зика, лихоманки денге, жовтої лихоманки і вірусу чикунгунья, не роблять вибір на користь людини, а харчуються кров'ю і інших теплокровних. Однак представники цього виду, що живуть в містах з великим скупченням людей, наприклад в Кумасі (Гангу), показують зростання інтересу до людської крові.

Для підтвердження цієї теорії вчені зібрали комарині яйця в 27 різних місцях регіону на південь від пустелі Сахара. Личинкам пропонували запахи людей і тварин. Як виявилося, комахи і густонаселених районів воліли людину, аналогічний вибір зробили і особини, зібрані в місцях, де сезон посухи більш тривалий і суворий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, комарі та інші комахи не є переносниками коронавірусу COVID-19