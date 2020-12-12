Учені назвали тварин, які найбільше схильні до COVID-19

Найбільшу ймовірність заразитися коронавірусом (COVID-19) серед тварин мають тхори. Меншою мірою до інфекції також схильні кішки, цивети і собаки.

Такого висновку дійшли дослідники з Центру геномної регуляції в Барселоні, повідомляється в журналі PLOS Computational Biology. Фахівці також з'ясували, що качки, щури, миші, свині і кури мають низьку сприйнятливість до інфекції або зовсім не чутливі до неї порівняно з людьми.

Учені зазначили, що результати дослідження допоможуть запобігти контактам із тваринами, які найбільше сприйнятливі до SARS-CoV-2.

"Наші результати пропонують ключ до розгадки, чому норки, які є родичами тхорів, заражаються цією хворобою", – зазначили автори дослідження й додали, що займаються спробами створити "фейкові АСЕ2", які будуть обліплювати віріони й робити їх нездатними до проникнення в клітини.

Нагадаємо: Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила план із розслідування причин пандемії COVID-19. Зокрема, фахівці вивчать захворюваність серед тварин, зокрема й норок. Місія ВООЗ досліджуватиме диких тварин, що продаються на ринку, зокрема лисиць, єнотів і плямистих оленів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у норок у Данії виявлено мутований коронавірус, через що уряд ухвалив рішення знищити 15-17 мільйонів звірків.