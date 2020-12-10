Учені назвали найстійкіші симптоми коронавірусу

Швейцарські вчені описали найтриваліші симптоми у пацієнтів із COVID-19.

Вони можуть зберігатися в людей протягом кількох місяців, сказано в статті, опублікованій в журналі Annals of Internal Medicine. Йдеться про втому, задишку та втрати смаку або нюху.

Дослідники проаналізували стан 669 амбулаторних пацієнтів (середній вік – 42,8 року) на 30–45 день після постановки діагнозу. 60% із них становили жінки, 24,6% – медпрацівники. 68,8% не мали основних факторів ризику, що сприяють виникненню ускладнень.

Приблизно у третини з них перші симптоми коронавірусної інфекції – втома, задишка і втрата смаку або нюху – зберігалися щонайменше 30 днів після постановки діагнозу.

Дані результати узгоджуються з попереднім дослідженням за участю 274 пацієнтів. Ті повідомили про тривале збереження симптомів у період від 14-го до 21-го дня після початку хвороби.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я докладно описали три основних етапи коронавірусної хвороби.

Перший – це перший тиждень захворювання, коли хворі почуваються переважно майже здоровими: у 80% людей захворювання закінчується на цій стадії й не розвивається далі.

Другий може тривати від одного до трьох тижнів – він властивий для 10–30% випадків хвороби. Це важка фаза, коли імунна система людини вражає свої ж органи та системи: лікування спрямоване на стримування цього процесу.

Третій етап – так званий постковідний синдром.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що про високий ризик тривалого перебігу коронавірусу свідчать шість симптомів.

Як заявили вчені з Королівського коледжу Лондона, це втома, головний біль, кашель, що не припиняється, біль у горлі, задишка і втрата нюху. На їхню думку, найбільшу ймовірність розвитку "тривалого COVID-19" мали люди, у яких у перший тиждень хвороби спостерігалося понад п'ять симптомів.