Учені назвали ймовірний "епіцентр" коронавірусу в квартирі

Учені з Китайського центру з контролю і профілактики захворювань з'ясували, що ванна кімната може бути потенційно небезпечним місцем у квартирі, де може бути виявлено коронавірус.

Про це пише Bloomberg. За їхньою версією, це говорить про те, що вірус, як і патоген, що викликає атипову пневмонію, може розноситися каналізаційними трубами. Вони виявили SARS-CoV-2 на раковині, крані і ручці душа в давно порожній квартирі в китайському місті Гуанчжоу.

Прикметно, що просто під цією квартирою живе сім'я, у членів якої напередодні підтвердили COVID-19.

Зокрема, фахівці планували з'ясувати, чи може вірус за допомогою мікрочастинок повітря поширитися під час змиву унітазу. В результаті SARS-CoV-2 виявили у ванних, які на 10 і 12 поверхів вищі за той, де проводили дослідження.

Директор Міжнародної лабораторії якості повітря і здоров'я Технологічного університету Квінсленда Лідія Моравська підкреслила, що без достатньої кількості води каналізаційні гази іноді можуть підніматися по трубах.

"Таке відбувається, оскільки тверді і рідкі речовини спускаються по мережах, а каналізаційні гази часто виявляються по запаху, іноді піднімаються вгору по трубах через відсутність достатньої кількості води", – розповіла вона.

Учені додали, що ці дослідження нагадують про найпотужніший спалах ГРВІ в Китаї. У 2003 році в гонконгському ЖК Amoy Gardens заразилися 329 осіб, 42 з них загинули. Причиною такого масового і стрімкого зараження стали несправні каналізаційні труби, по яких поширилася інфекція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники з Німеччини перевірили, на яких поверхнях у будинках може жити COVID-19. Виявилося, що найвища концентрація вірусу присутня в стічних водах із раковин.