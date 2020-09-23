Учені назвали головні фактори передачі коронавірусу

Ключовими факторами для передачі коронавірусу SARS-CoV-2 можуть бути швидкість випаровування вологи в повітрі і сила вітру.

Як повідомляється в пресрелізі на EurekAlert!, відповідне дослідження провели фахівці Американського інституту фізики. З'ясувалося, що висока температура і низька вологість повітря знижує життєздатність вірусу.

"Ми виявили, що висока температура і низька відносна вологість призводять до високої швидкості випаровування крапель, забруднених слиною, що значно знижує життєздатність вірусу", – сказав співавтор Таліб Дбоук.

Крім того, дослідники спостерігали, що відстань переміщення і концентрація хмари крапель залишаються значними навіть при високих температурах і високій відносній вологості.

Швидкість вітру – ще одна головна умова, що впливає на можливі зміни правил соціального дистанціювання.

Як стверджують вчені, такі результати допомагають пояснити, чому пандемія посилилася протягом липня в різних густонаселених містах по всьому світу, де спостерігалися як високі температури, так і висока відносна вологість.

Вони також попередили про можливість другої хвилі пандемії в майбутні осінні і зимові сезони, коли низькі температури і висока швидкість вітру підвищать виживаність і передачу вірусу, що переноситься по повітрю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські вчені довели передачу коронавірусу аерозольним шляхом. Найбільш небезпечними виявилися найдрібніші частинки, які виникають при диханні, розмові і кашлі.