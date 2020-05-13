У мережі з'явилося знакове фото з параду в Києві до Дня перемоги у 2010 році. На ньому зображені дві колони, які йдуть поруч, – українські воїни з синьо-жовтим прапором і російська делегація з триколором.

Це фото і добірку декількох інших з ілюстрацією пропагандистського формату святкування 9 Травня у часи утікача Віктора Януковича опублікував на своїй сторінці у Facebook пресофіцер бригади швидкого реагування НГУ, учасник війни на Донбасі Андрій Куліш (Харитон Старський).

Українські та російські військові на параді 9 Травня у часи Януковича Facebook Харитона Старського

"Побєдобєсіе в Києві, 2010 рік. Якщо ви відчуваєте внутрішній дискомфорт, переглядаючи ці фото, я вас вітаю: тест пройшли. Якщо ж у вас виникає ностальгія, радість за дідів і смуток за проср*ною державою, де так вільно дихає людина, у мене погані новини: здається, ви помилилися країною", – написав захисник.

"До речі, перше фото дуже красномовне. Мине всього чотири роки, і ось ці, хто несе триколор, зріжуть із себе шеврони, захоплять Крим, будуть азартно так, без жодних докорів сумління "пострілювати" на Донбасі в тих, хто йде в сусідній колоні", – наголосив він.

У коментарях під світлинами українці також висловили обурення і здивувалися тому, наскільки все змінилося за 10 років.

Парад на 9 Травня у часи Януковича Facebook Харитона Старського

Парад на 9 Травня у часи Януковича Facebook Харитона Старського

Парад на 9 Травня у часи Януковича Facebook Харитона Старського

"Що характерно, за весь час Яника, паради на День Незалежності не проводилися. Зате 9 Травня і День визволення Києва постійно "поважали", "Всього 10 років, а який розрив!", "Дивишся на це лайно і розумієш, для чого нам потрібен був Майдан!!! Схиляюся перед усіма тими, хто тоді вистояв!", "Хвилин п'ять вдивлялася в перше фото, чи не фотошоп це. Настільки вже далеко і звикли до україноцентризму. І ще: мені більше подобається, коли на параді на Майдані – американські й британські прапори", "Неначе дві різні реальності – тоді й зараз", – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі згадали про історичне відео, на якому було зафільмовано звільнення Маріуполя від російських окупантів. Кадри були зняті 9 травня 2014 року.