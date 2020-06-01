Один з учасників комедійного дуету "Кролики" Володимир Данилець вважає, що мовне питання придуманий штучно, щоб посварити українців з росіянами.

Таку думку він висловив 1 червня в ефірі телеканалу "112 Україна". Данилець переконаний, що на цьому заробляють гроші (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Володимир Данилець Кадр "112 Україна"

"У мене мати росіянка, а батько – українець. Я ніколи не чув, щоб вони один одного дорікали своєю національністю. У нас в селі Дмитрівка, де я жив, були євреї, поляки, білоруси, українці, росіяни. Всі один одного розуміли. ось цього не було: "Чому ти балакаєш цією мовою?" Це штучно придумано для того, щоб ми з вами сварилися, щоб ненавиділи один одного, і на цьому хлопці заробляють", – підкреслив він.

За словами Данильця, головне не мова, а відносини один з одним.

"Коли ми приходимо до лікаря, і нам потрібно робити операцію, ми не питаємо, якою мовою він розмовляє. Ми просимо врятувати, і він рятує. Він зробив свою справу, і ми живі-здорові. Не в мові справа, справа у відносинах", – переконаний він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив про необхідність переглянути мовний закон, щоб врахувати позиції всіх громадян.

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