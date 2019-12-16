Убивство Шеремета: слідчий несподівано пішов у відпустку

Слідчий у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, яке трапилося у 2016 році, раптово пішов у відпустку на тиждень.

Про це написав адвокат Владислав Добош, який захищає інтереси однієї з підозрюваних у вбивстві Шеремета, медички Юлії Кузьменко. За словами юриста, йому запропонували передати клопотання через канцелярію, однак він відмовився.

“Виявляється старшого слідчого Бирка Василя Анатолійовича, який підписав підозру, на місці немає і тиждень не буде. Запропонував мені здати клопотання через канцелярію. Ні-ні, не прокатить! Особисто слідчому під розпис хочу. В групі є ще вагон слідчих. Визначають, кого до мене прислати. Подивлюся, як швидко дадуть матеріали на ознайомлення. Хочу сьогодні, прямо негайно”, – написав він.

Слідчий у справі Шеремета несподівано пішов у відпустку колаж

Нагадаємо, раніше адвокат Владислав Добош заявив, що телефон підозрюваної Юлії Кузьменко не був на час вбивства неактивним, як переконують правоохоронці. Він оприлюднив скриншоти листування своєї підзахисної у месенджері Facebook, зроблені напередодні вбивства – ввечері 19 липня 2016 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Поліція назвала підозрюваних у організації вбивства. Виходить ціла організована група: Андрій Антоненко, вокаліст музичного гурту військово-патріотичного спрямування; Юлія Кузьменко, волонтерка, завідувачка відділенням рентгенографії; працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтерка Яна Дугарь.

Їм висунуте звинувачення за ст. 115 (Умисне вбивство).

Українські правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи. Вони нібито обговорювали можливість викрадення дітей скандальної волонтерки Марусі Звіробій. Вони хотіли вдатися до цього для дестабілізації ситуації та відволікання уваги від розслідування, а також створення сакральної жертви.

Також слідство зазначає, що група хотіла вчинити теракти у Києві. Медичка Юлія Кузьменко пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.

Хто замовник всього цього – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.

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