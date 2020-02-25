З'явилися деталі звірячого вбивства жінок під Запоріжжям

Чоловіком, якого підозрюють у підпалі двох жінок на сміттєзвалищі під Запоріжжям, виявився 30-річний місцевий мешканець. Однак, у сільраді про нього немає жодної інформації.

Про це йдеться у сюжеті "НТН". Вбивство трапилося 23 лютого у селі Преображенка. У поліції розповіли, що у той день троє місцевих мешканців збирали металобрухт на сміттєзвалищі, та між ними трапився конфлікт.

"У результаті чоловік схопив сокиру та вдарив по голові молодшу жінку. Потім аби позбутися свідка події наніс тілесні ушкодження і старшій жінці", – розповіла речниця Головного управління Національної поліції у Запорізькій області Катерина Людвік.

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Потім молодик підпалив тіла, розраховуючи приховати сліди подвійного вбивства.

У поліції додали, що підозрюваному 30 років і він місцевий. Однак, у сільраді про нього немає жодної інформації.

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"У нас там жіночка живе, і до неї пристав якийсь чоловік, який він, хто, звідки, я навіть не знаю", – розповів голова Преображенської обєднаної територіальної громади Володимир Сідун.

Разом із тим, місцеві мешканці повідомили, що старша вбита жінка Лариса отримувала пенсію, але грошей родині не вистачало. Як розповіла директор школи, де Лариса працювала прибиральницею, фінансові проблеми у родини були постійно, тому її члени були вимушені збирати пластикові пляшки.

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"Це була відкрита, добродушна людина, яка завжди була у настрої. Певні фінансові проблеми у родині були", – зазначила вона.

Як писав OBOZREVATEL, у селі Преображенка Запорізької області затримали підозрюваного у підпалі та вбивстві двох жінок.

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