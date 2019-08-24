Убив і згвалтував труп: на Одещині випустили на свободу небезпечного збоченця

Овідіопольський районний суд випустив на свободу збоченця, який був співучасником вбивства жінки і насильства її тіла.

Прокуратура Одеської області має намір оскаржити вирок у справі некрофілів. Про це прес-служба відомства повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Органами прокуратури двоє чоловіків звинувачувалися в суді в умисному вбивстві в змові дівчата і неодноразової наруги над її тілом (п. 12 ч. 2 ст. 115 і ч. 3 ст. 297 КК України).

На Одещині випустили на свободу небезпечного збоченця facebook.com/pg/Прокуратура-Одеської-Області

"Поряд з цим, нещодавно вироком Овідіопольського районного суду одного з них визнаний винним у вбивстві і знущанні над покійної, інший взагалі виправданий в співучасті в позбавленні життя жінки і засуджений тільки за ч. 3 ст. 297 (наруга над тілом)", — зазначено в повідомленні.

У прес-службі також додали: "Прокуратура категорично не згодна з такою позицією суду, готує апеляцію і вимагатиме засудження обох учасників злочину за вчинення умисного вбивства за попередньою змовою з подальшим знущанням над тілом".

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