Если кто не в курсе, то оккупационное типа руководство типа республик и территориальных недоразумений на территории Украины не заинтересовано в экономическом развитии временно оккупированных земель. Вся лапша про "международные" экономические форумы с участием абхазсцев и долларовых мешков из Приднестровья - это продукт сми рф для внутреннего пользователя [росбыдла].

Реальность же такова, что оккупационное "правительство" недогосударств чхать хотело на экономику и прочие непонятные слова, ибо намного полезнее для себя самих иметь доляху с контрабанды и разворовывать гуманитарку из рф + предприятия на металлолом рубать. Ну, а так назывемые попытки гауляйтеров гордых дынырийцев или лыныропитеков наладить экономические связи с русским бизнесом, ибо и на части территории оккупированной рф Донецкой области, и на Луганщине рабочая модель экономики тупо отстутствует [резать шахты на металл не есть экономической моделью, если шо]. А если быть честными, то никакая эконимика и не нужна, не для того рф войну спонсировала в Украине.

Но есть и хорошие новости. В ж*пу умные слова про экономику, ибо выход из экономической ж нашелся, причем русские реально большое бабло обещают. За что? Ща расскажу.

По инсайдерской информации из так называемого "правительства" дыныры, марионетки кремля, пасечник и пушилин, решили и выслужиться перед сурковым, и заработать денег. Правда, "экономическое чудо" недогосударств будет немножко фонить - принято решение о приеме с русских военных полигонов ядерных отходов. Но то таке, у всей верхушки так называемых "республик" давно недвижимость на россии есть.

Давайте немножко разберемся в том, почему так и откуда ветер дует, так сказать. Начну немного издалека, чтоб было понятно даже тем, кого покусал соловьев.

Итак, совсем недавно на россии вспыхнул скандал - в Новоуральск Свердловской области рф должны привезти из Германии ядерные отходы [во Гитлер ржет сейчас, согласитесь]. В итоге русские, местные жители то есть, при поддержке экологических организаций, начали собирать подписи для предотвращения создания в их городе хранилища ядерных отходов.

Руководство рф увидело ненужный шум, а также протестные настроения и решило... Решило, что деньги фрицам возвращать нельзя, ибо контракт уже подписан. И решило все "добро" из Германии хоронить в шахтах, которые и танки рожают, и гаубицы, и рсзо со снарядами - на оккупированном рф Донбассе то есть.

Концерн "росатом" понять, в принципе, можно - проблемы из-за нарушения закона о запрете захоронения радиоактивных отходов на территории рф и протесты никому не нужны. А вот шахты, особенно живородящие и те, которые порезали на металлолом[асвабадили от биндер] - это совсем другое.

В итоге, для рф вообще все классно получается: на оккупированной части Донбасса есть ручное руководство, которое готово по отмашке из кремля хоть голыми бегать по центральной площади Донецка, хоть в порно сниматься + и пушилин, и пасечник, планируют жить на россии, а не в копиях Сомали и оооочень любят деньги.

Скажу даже больше, так называемые "власти" территориальных недоразумений открыто заявили русским кураторам, мол везите яд, нам все равно тут не жить. Только про нашу доляху с этого всего не забудьте, мы тоже хотим денег поиметь с утилизации.

Кстати, в поселке Цупки, который находится возле Шахтерска, еще с времен ссср в старые шахты свозили отходы от производства ядерного оружия. А с начала войны в Украине, за последние несколько лет, именно там "братья" выгружали бочки с маркировкой "радиация". Ну, вы поняли - опыт у дынырийцев есть, теперь будут по налаженой работать.

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Трагикомичность ситуации состоит в том, что на россии уже накопилось более 1 млн тонн ядерных отходов, своих, собственных, но... "Фашисты" платят серьзные деньги за утилизацию радиоактивных отходов. В итоге кремль взял калькулятор и посчитал, что с вычетом всех издержек, логистики и личных премий пасечнику+пушилину, все равно получается выгодно экономически забрать радиоактивное говно от фрицев. Еще и заработать получается.

Оцените силу "братской" любви к "русскому" Донбассу: за рубли начали войну, "помогли" военной техникой и кадровыми военными раздолбали промышленный регион, порезали-поворовали предприятия, а, в конечном итоге, решили сделать территорию Донбасса кладбищем ядерных отходов, которые приедут от недуховных гейропейцев. Ну, а рф... еще даже на этом заработает. И похер шо региону кирдык придет.

Ми-ми-ми, блд - как же радует то, что биндер нема, а радиоактивное говно из Европы скоро приедет на Донбасс. Чуть не всплакнул от умиления. А вы?

Но и это еще не все, ибо боевые макаки ... Ну, то есть пасечник с пушилиным, посовещавшись с местными приматами в камуфляже, пришли к выводу, что как только радиоактивное говно приедет на Донбасс, они получат серьезный политический и военный козырь: если все пойдет по плану, то можно будет махать ядерной дубинкой как это делает полтораметровая престарелая альфа макака в кремле

Эпилог. Думаю, ядерное оружие русские не дадут марионеточным "государствам", ибо сам кремль уже начинает бояться стада придурков, у которых непонятно что на уме и уже куча оружия на руках. Но есть и плохие новости

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Учитывая то, что кремлю кровь из носу нужно избавиться от отходов ядерной промышленности и заработать денег на этом+ то, что рф давно уже не поставляла макакам современного вооружения, самая "миролюбивая" страна легко может пойти на непрямой шантаж Украины - вместе с отходами поставить на оккупированные части Донецкой и Луганской области все для производства так называемых "грязных бомб". И да- технически это не составит труда для рф, ведь те же типа гуманитарные конвои россия не позволяет никому проверять.

Мораль. Ждем в так называемых сми дыныры и лыныры серию публикаций и тв передач о пользе радиации и о ее целебных свойствах. Пошел за попкорном

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