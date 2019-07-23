Убили на очах побратимів: спливли подробиці трагедії на Донбасі

У день парламентських виборів 21 липня на Донбасі разом із загиблими воїнами ЗСУ Семеном Румігіним і Микитою Скітченком поранили також їхніх побратимів Дениса і Ростислава, які так і не змогли отямитися після жахливої трагедії.

Подробицями того дня поділився в Facebook головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова, куди надійшли бійці, Сергій Риженко.

"Стікаючи кров'ю, хапаються за життя зубами. Населений пункт Щастя, 8:30 ранку, група бійців по відомій дорозі поверталася зі служби", – почав він розповідь.

Загиблі на Донбасі Семен Румігін і Микита Скітченко

"Першим йшов Микита, родом із Луганської області, раптово вибух, йому відірвало ногу. Зубами дістав джгут, накладаючи його на ногу. Дениса і Ростислава відкинуло вибуховою хвилею, зірвало каски. Вони наші земляки, родом із Дніпропетровської області (з Павлограда і Марганця). Денис взяв у Ростислава шприц-тюбик із знеболюючим препаратом, підповз до Микити, зробив ін'єкцію. Семен постарався евакуювати пораненого", – написав Риженко.

Далі трапився ще один вибух, у результаті якого Семен і Микита загинули, а Денис і Ростислав отримали контузію і акубаротравму. Вони були доставлені в лікарню ім. Мечникова.

Трагедія на Донбасі Politeka.net

"Кращі лікарі відновлюють слух, наслідки контузії і душевну рівновагу. Вони щохвилини згадують страшну картину цього дня. Щоб жити далі, їм необхідна постійна допомога досвідчених лікарів – лікуючих не тільки контузії, а й травми душі. Фізичні поранення заживають. Вони чекають на дружин і дітей у своїх палатах", – поділився Риженко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських воїнів загинули на Донбасі, ще двоє отримали поранення в неділю, 21 липня, в результаті підриву на вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника.

Це сталося, коли захисники України рухалися до наглядового посту взводного опорного пункту.

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