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Убили на очах побратимів: спливли подробиці трагедії на Донбасі

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У день парламентських виборів 21 липня на Донбасі разом із загиблими воїнами ЗСУ Семеном Румігіним і Микитою Скітченком поранили також їхніх побратимів Дениса і Ростислава, які так і не змогли отямитися після жахливої трагедії.

Подробицями того дня поділився в Facebook головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова, куди надійшли бійці, Сергій Риженко.

"Стікаючи кров'ю, хапаються за життя зубами. Населений пункт Щастя, 8:30 ранку, група бійців по відомій дорозі поверталася зі служби", – почав він розповідь.

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Загиблі на Донбасі Семен Румігін і Микита Скітченко

Загиблі на Донбасі Семен Румігін і Микита Скітченко

"Першим йшов Микита, родом із Луганської області, раптово вибух, йому відірвало ногу. Зубами дістав джгут, накладаючи його на ногу. Дениса і Ростислава відкинуло вибуховою хвилею, зірвало каски. Вони наші земляки, родом із Дніпропетровської області (з Павлограда і Марганця). Денис взяв у Ростислава шприц-тюбик із знеболюючим препаратом, підповз до Микити, зробив ін'єкцію. Семен постарався евакуювати пораненого", – написав Риженко.

Далі трапився ще один вибух, у результаті якого Семен і Микита загинули, а Денис і Ростислав отримали контузію і акубаротравму. Вони були доставлені в лікарню ім. Мечникова.

Трагедія на Донбасі

Трагедія на Донбасі

Politeka.net

"Кращі лікарі відновлюють слух, наслідки контузії і душевну рівновагу. Вони щохвилини згадують страшну картину цього дня. Щоб жити далі, їм необхідна постійна допомога досвідчених лікарів – лікуючих не тільки контузії, а й травми душі. Фізичні поранення заживають. Вони чекають на дружин і дітей у своїх палатах", – поділився Риженко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських воїнів загинули на Донбасі, ще двоє отримали поранення в неділю, 21 липня, в результаті підриву на вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника.

Це сталося, коли захисники України рухалися до наглядового посту взводного опорного пункту.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС ЗСУ Донбас Новини Донбасу
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Эхххх не повезло рагулям... а могли бы и дальше убивать, насиловать, мародёрствовать во славу укроини!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Мины не надо было разбрасывать где попало! А то по пьянки поставят мины и забудут! Так что сами виноваты!
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Воин Никита пошел по малину, Воин Никита наткнулся на мину… Долго я буду видеть во сне Его голубые глаза на сосне.
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