"Убили котів, підпалили будинок": підірвана на Донбасі активістка заявила про замахи

Валентина Бучок розповіла про замахи на своє життя

Колишня полонянка "ДНР" Валентина Бучок, яка підірвалася на розтяжці на власному подвір'ї 20 червня, заявила про неодноразові замахи на її життя.

Як повідомляє ТСН, жінка і раніше заявляла про погрози і залякування, а тепер переконана, що зловмисники спробують її добити.

За словами жінки, це був уже третій замах на її життя. Навесні минулого року було підпалено її будинок, який встигли вчасно загасити, а через деякий час зловмисники поставили у дворі розтяжку з гранатою, яку помітив чоловік.

Крім того, жінку неодноразово залякували, убивши навіть її тварин, попередньо викравши.

"27 грудня 2018 року вбили тих кішок і підкинули. Потім наливали кров у дворі. А потім пожежа, розтяжка і ось результат", – розповіла Валентина Бучок.

Повідомляється, що на місці вибуху 20 червня у дворі жінки працювали слідчі та експерти. За інформацією поліцейських, найімовірніше, це була "розтяжка" – граната з мотузкою, яка вибухнула, коли Валентина штовхнула хвіртку.

"Вибухотехніки вилучили фрагменти вибухового пристрою. Коли буде проведено їх аналіз, то ми дійсно зможемо сказати, що це було – граната чи інший вибуховий пристрій", – розповів інспектор Бахмутського відділення поліції Павло Дьяченко.

За припущеннями жінки, зробити замах на неї могли бандити з Донецька. І якщо це так, то Валентина каже, що вони її обов'язково доб'ють. Але крім бойовиків "ДНР", у Валентини був конфлікт і з керівництвом однієї потужної енергетичної компанії, з якою вона судиться за зарплату.

Що стосується нинішнього стану жінки, в сюжеті йдеться, що Валентина була доставлена в лікарню, де їй зробили операцію. Лікарі витягли з її тіла десятки осколків. У закривавлених бинтах жінку важко дізнатися, відзначили журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Донецькій області 20 червня було скоєно замах на колишню полонянку "ДНР" Валентину Бучок, яка є важливим свідком злочинів терористів на Донбасі.