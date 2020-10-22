Убили єдину зірочку батьків: ексклюзивні подробиці ДТП з підполковником ДСНС під Харковом

Під Харковом у страшній аварії загинули батько і дочка. У джипі, який на швидкості в'їхав у ВАЗ загиблих, був син екскерівника поліції метрополітену в Харкові. Сам молодий чоловік запевняє, що авто не керував, оскільки позбавлений прав, а за кермом був драйвер, який втік.

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У машині був син колишнього керівника поліції

Аварія трапилася в середу, 21 жовтня, приблизно о 7 годині ранку. На трасі Київ – Харків –Довжанський у "Ланос", в якому їхали 41-річний підполковник ДСНС Дмитро Азаренков і його 15-річна дочка Анастасія, врізався джип "Тойота".

На місці аварії загинули батько і дочка Національна поліція України

Від сильного удару обоє загинули на місці. У "Тойоті" також були дві людини. Один із них 21-річний Дмитро Габишев, син ексначальника відділу поліції метрополітену Харкова Олександра Габишева.

Другий, за даними телеграм-каналу "Харківські будні", Владислав Кондратенко, 1999 року народження.

За словами очевидців, молоді люди були п'яними. Також з'ясувалося, що раніше Дмитро Габишев був позбавлений водійських прав за водіння автомобіля в нетверезому стані. Його зупинили патрульні на Шкоді Superb Elegance, але проходити медичний огляд молодий чоловік відмовився. Суд позбавив його прав і присудив 10500 грн штрафу.

Пасажир і водій джипа не постраждали Національна поліція України

Сам Габишев-молодший на відео з місця аварії кричав, що вже рік не сідає за кермо, оскільки у нього немає прав. А вів машину якийсь драйвер, який втік. Тут же на місці виявився і батько молодика, який давав йому поради нічого не розповідати.

Габишев-молодший із батьком на місці ДТП скрин відео

Дочка любила кішок і собак

У селищі міського типу Липці під Харковом, де живе сім'я Азаренкових, зараз багато хто обговорює цю аварію. Дмитра Азаренкова тут добре знали.

"Він багато років пропрацював рятувальником. Дуже хороша людина. Всі вихідні, всі свята на роботі. І цього ранку він їхав на роботу, а дочку підвозив на навчання. Дмитро такий безвідмовний. Усі знали, що до нього можна звернутися, він відразу підніметься і піде допомагати. Він не пив навіть на Новий рік, бо знав, що може доведеться працювати", – розповідає знайома родини Олена Маметова.

Загиблі Дмитро та Анастасія Азаренкова ОК Дмитра Азаренкова

Загибла Анастасія була єдиною дочкою Дмитра і Люби. "Вона, як зірочка, у них, єдина дочка, яку вони любили і плекали. Мама їй була, як подружка, батька вона дуже любила. Це таке горе, як Люба все це переживе, я не уявляю", – каже Маметова.

Як видно з фотографій у соцмережах, у родині дуже люблять тварин. Люда з Настею фотографувалися із собаками. Дівчинка постила на своїй сторінці в соцмережах кішок, яких теж дуже любила.

Настя (зліва) була єдиною дочкою у батьків Дмитра і Любові Facebook Любові Азаренкова

За словами знайомої, сім'я любила проводити час на дачі. Якщо були вільні вихідні, то вони відправлялися туди. Доглядали за квітами і дуже пишалися своїм виноградником.

Зараз колеги і друзі загиблих просять усіх, хто був свідком цієї страшної аварії на трасі Київ – Харків – Довжанський, або має відео з реєстратора, зв'язатися з ними, щоб встановити правду.