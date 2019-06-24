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Убили 50 дітей: поліція забила на сполох і терміново звернулася до Верховної Ради

12.2тЧитати матеріал російською

З початку 2019 року в Україні вбили більше 50 дітей, у зв'язку з чим поліція попросила Верховну Раду посилити захист дітей від насильства.

Як ідеться у повідомленні прес-служби, нардепів закликали розглянути законопроект №6607. "Повинен бути Єдиний реєстр осіб, які вчинили сексуальні злочини стосовно неповнолітніх. Зокрема, такий реєстр існує в європейських країнах. Підвищена увага до цих людей – це велика профілактика, це зупиняє цих осіб", – сказав глава Нацполіції Сергій Князєв.

"На жаль, у цьому році понад 50 дітей убито. І питання як захистити наших дітей – стоїть перед нами усіма. Відтак Національна поліції була одним з ініціаторів подання петиції щодо посилення покарання за сексуальні злочини стосовно дітей до Верховної Ради", – додав Князєв.

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Сергій Князєв

Сергій Князєв

npu.gov.ua

Брифінг поліції

Брифінг поліції

npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Україну сколихнуло вбивство під Одесою 11-річної Дарини Лук'яненко, яку шукали сотні людей і знайшли у вигрібній ямі. В її вбивстві зізнався 22-річний сусід.

Також напередодні в Києві знайшли мертвим 9-річного Захара Черевка. Дитину знайшли в озері Вирлиця, недалеко від будинку, де він жив. З'ясувалося, що хлопчик дружив і проводив багато часу з убивцею.

Також у Переяслав-Хмельницькому сталося резонансне вбивство 5-річного Кирила Тлявова. Дитина померла через співробітників поліції, які влаштували стрілянину заради розваг і випадково поцілили йому в голову.

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Особа
Сергій Князєв
Місце
Україна
Теги
Національна поліція УкраїниВерховна Рада Українивбивство
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Окраинзге мир...
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леня зе
леня зе
закон агента фсб "пули"-героя Украины надюхи босоногой в силе
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