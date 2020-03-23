Uber не може почати возити лікарів в Україні безкоштовно: в чому причина

Міжнародна служба таксі Uber поки не може почати безкоштовні перевезення українських медиків. Вона ще не узгодила з Міністерством охорони здоров'я України весь список медустанов, куди буде здійснюватися підвезення.

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Про це "Українським новинам" повідомили безпосередньо в компанії, наголосивши, що виконання домовленості не почнеться до вирішення цього питання.

"Точна механіка зараз узгоджується командами Uber і Міністерства охорони здоров'я", – сказала представниця Uber.

Зараз Uber почав виробництво промокодів, які будуть надані медпрацівникам, і вони зможуть використовувати їх у програмі служби. Всі витрати при цьому покриє сам Uber.

Uber Uber Partner Київ

Отже, зараз мова йде про те, що Uber у тісній співпраці з Міністерством охорони здоров'я повинен фіналізувати списки медичних установ, щоб промокоди були використані суворо за призначенням.

Всі вони будуть надані головним лікарям медичних закладів, які розподілять їх серед персоналу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше повідомлялося, що в Києві служби таксі Uber і Bolt будуть безкоштовно доставляти на роботу медичних працівників під час карантину через коронавірус COVID-19 і скасування роботи метро. Такої домовленості було досягнуто 20 березня.

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