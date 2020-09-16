У ЗСУ зросла кількість смертей від коронавірусу

У Збройних силах України зафіксовано восьмий летальний випадок від коронавірусу.

Військовослужбовець з Івано-Франківської області помер 15 вересня, повідомляється на сторінці Командування медичних сил ЗСУ в Facebook.

Боєць захворів 19 серпня і був госпіталізований у Івано-Франківську міську лікарню.

"Не дивлячись на проведену терапію, стан пацієнта погіршувався. Хвороба протікала з вираженою симптоматикою. У військовослужбовця були сопутстввующіе хронічні захворювання. 15 вересня його стан різко погіршився, реанімаційна бригада почала інтенсивну терапію, яка не дала результату", – йдеться в повідомленні.

Також за минулу добу було зафіксовано 31 новий випадок захворювання на коронавірус в ЗСУ. Всього, станом на 10:00 16 вересня, хворіють 630 військовослужбовців. За весь час пандемії одужали 1 637 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 16 вересня в Україні офіційно були підтверджені 162 660 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 958 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли вже 3 340 осіб (+76 за добу), а 72 324 пацієнта (+1 514) повністю побороли хворобу.