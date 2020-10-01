У ЗСУ зафіксували рекорд за кількістю хворих COVID-19

За минулу добу, 30 вересня, у рядах Збройних сил України коронавірусом заразилася рекордна кількість осіб – 91.

Як повідомляє у Facebook Командування Медсил ЗС, усього на COVID-19 хворіє 682 особи. Водночас побороли хворобу 2284 особи, летальних випадків – 10.

Відзначається, що на ізоляції (самоізоляції) знаходиться 624 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих трьох діб – 125 осіб.

Також серед 91 нових заражених, 20 знаходяться в лікарнях, а 71 – лікуються вдома. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, водночас хворі на стаціонарі отримують необхідне лікування.

"Аналіз захворювань серед військовослужбовців і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з близькими людьми (друзями і рідними), які не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або живете разом", – відмічено в повідомленні .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві охорони здоров'я пояснили зростання кількості хворих COVID-19 в Україні.