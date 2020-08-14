У ЗСУ зафіксували новий спалах COVID-19: майже 50 заражень за добу

Станом на ранок 14 серпня у лавах Збройних сил України зафіксовано 47 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Загалом із хворобою зараз борються 385 захисників.

У зведенні Командування Медичних сил ЗСУ на сторінці у Facebook також уточнили, що від початку пандемії вже 743 військовослужбовцям вдалося подолати недугу, а шестеро стали її жертвами.

Крім того, військові медики зазначили, що зараз на ізоляції перебувають 732 воїни та співробітники ЗСУ. У 182 із них вона закінчиться протягом найближчих трьох діб. Шестеро інфікованих захисників зараз проходять лікування в закладах охорони здоров’я:

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 2 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець;

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовці;

Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 41 особа:

Львівська область – 13 військовослужбовців та 3 працівники ЗСУ;

Київська область – 11 військовослужбовців та 4 працівники ЗСУ;

Чернігівська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ;

Івано-Франківська область – 1 військовослужбовець;

Миколаївська область – 1 військовослужбовець;

Вінницька область – 1 військовослужбовець;

Одеська область – 2 військовослужбовці;

Житомирська область – 2 військовослужбовці.

"Аналіз захворювань серед військовослужбовців і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей із найближчими людьми (друзями та рідними), які не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами", – наголосили в Командуванні Медичних сил ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 13 серпня добовий приріст захворюваності на коронавірус у ЗСУ також становив 47 осіб. При цьому тих, хто одужав, тоді було 727.