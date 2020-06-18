За минулу добу в Збройних силах України зафіксували 18 нових випадків інфікування коронавірусом (COVID-19).

Як повідомили на сторінці у Facebook Командування медичних сил ЗСУ, нині на COVID-19 в армії хворіють 148 осіб. За час пандемії одужало 227 осіб, летальних випадків – чотири. На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 427 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб, – 70 осіб.

Дев'ять нових інфікованих перебувають у медзакладах (у Національному військово-медичному клінічному центрі ГВКГ – два військовослужбовці та один працівник ЗС України; у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону – три військовослужбовці; у Вінницькій районній лікарні, Олександрівській клінічній лікарні та Дніпропетровській міській лікарні – по одному працівнику ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають дев'ять осіб – їхній стан здоров’я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

"Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не належать до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами", – сказано в повідомленні.

У ЗСУ зафіксували майже 20 нових випадків коронавірусу за добу

У ЗСУ зафіксували майже 20 нових випадків коронавірусу за добу

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 18 червня, в Україні офіційно підтверджено 34 063 випадки коронавірусної інфекції. З них 829 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом із добового приросту.