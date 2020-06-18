За минулу добу у Збройних силах України зафіксували 18 нових випадків інфікування коронавірусом (COVID-19).

Як повідомили на сторінці у Facebook Командування медичних сил ЗСУ, нині на COVID-19 в армії хворіють 148 осіб. За час пандемії одужало – 227 осіб, летальних випадків – 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 427 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчих три доби – 70 осіб.

З нових інфікованих, 9 осіб перебувають у медзакладах (у Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ" – 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону – 3 військовослужбовця, у Вінницькій районній лікарні, Олександрівській клінічній лікарні та Дніпропетровській міській лікарні – по 1 працівнику ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 9 осіб – їх стан здоров’я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

"Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами", – сказано у повідомленні.

У ЗСУ зафіксували майже 20 нових випадків коронавірусу за добу

У ЗСУ зафіксували майже 20 нових випадків коронавірусу за добу

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 18 червня, в Україні офіційно підтверджено 34 063 випадки коронавірусної інфекції. З них 829 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом із добового приросту.