У ЗСУ зафіксували 14 нових випадків коронавірусу за добу

В Україні за останню добу коронавірус діагностували ще в 14 військовослужбовців і працівників військових частин.

Загалом станом на ранок 15 липня в Збройних силах на COVID-19 хворіє 125 осіб. Такі дані наводить командування Медичних сил ЗСУ на сайті Міноборони.

Зазначається, що з нових хворих у закладах охорони здоров’я перебувають тільки двоє. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідну лікарську допомогу.

Тоді як інші перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Це 11 військовослужбовців у Львівській та Київській областях, а також один працівник ЗСУ. У всіх них стан задовільний, спостерігається легкий перебіг коронавірусу.

Відомо, що за час пандемії в ЗСУ цю хворобу вдалося побороти 486 пацієнтам, водночас було зафіксовано п’ять летальних випадків. Нині на ізоляції перебуває 471 особа.

У зв’язку з цим командування Медичних сил ЗСУ закликало військовослужбовців дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

"Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), котрі не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 15 липня в Україні офіційно підтверджено 55 607 випадків коронавірусної інфекції, з них 836 виявлено за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли вже 1427 осіб, а 28 131 пацієнт повністю поборов хворобу.