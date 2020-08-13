За минулу добу, 12 серпня, в рядах Збройних Силах України 47 осіб заразилися коронавірусом (COVID-19).

Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ. Всього станом на 13 серпня хворіє 354 особи. При цьому одужали – 727 осіб, летальних випадків – 6.

Відзначається, що зараз на ізоляції (в тому числі самоізоляція) знаходиться 680 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих трьох діб – 274 осіб. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 39 осіб.

"Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом", – відмічено в повідомленні .

У ЗСУ за добу виявили майже 50 осіб з COVID-19

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня в Україні офіційно підтверджено 86 140 випадків коронавирусной інфекції. З них 1 592 – виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом по добовому приросту.