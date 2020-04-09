У ЗСУ виявили нові випадки коронавірусу

У Збройних силах України 9 квітня зафіксували ще два випадки коронавірусу. Таким чином, кількість інфікованих військових зросла до семи.

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Як повідомляється на сторінці Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook, нові випадки зараження виявили у Київській та Запорізькій областях.

"Так, у військовослужбовця Васильківського гарнізону, який був напередодні госпіталізований в Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" з попереднім діагнозом "пневмонія", після відповідного обстеження і проведення ПЛР-тестування, підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2. Військовослужбовець перебуває в госпіталі та отримує симптоматичне лікування. Наразі стан його здоров'я задовільний", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ Гордон

"Також захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 підтверджено у військовослужбовця однієї з військових частин Мелітополя. З кінця березня він перебував на самоізоляції після контакту з особами, у яких було підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 29 лютого у нього підвищилася температура. Зроблені на початку квітня з інтервалом 4 доби швидкі тести засвідчили негативний результат. Сьогодні надійшли результати ПЛР-тестування, які підтвердили захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", – додали в командуванні Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що зараз стан здоров'я цього воїна задовільний. Він проходить лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби. Що стосується захисників, які мали з ним контакти, то вони відправлені на самоізоляцію.

У зв'язку із загостренням ситуації в лавах захисників України командування ОС посилило заходи, спрямовані на боротьбу з епідемією.

Як розповів генерал-лейтенант Сергій Наєв у інтерв'ю ВВС, наприклад, на блокпостах Донеччини зараз розміщені підрозділи РХБ-захисту, які дезінфікують всю техніку, що проїздить, спеціальними розчинами з хлором.

"Насамперед обробляють місця найбільш імовірного контакту з руками: поручні, ручки, дверцята, вікна, люки, тощо", – каже командувач ОС.

Боротьба з коронавірусом у ЗСУ ВВС

На передовій, за його словами, обробляють бліндажі, а військовим видають індивідуальні засоби захисту і бутильовану воду. Користуватися бійці мають одноразовим посудом, який спеціально доправляють на фронт. Також військові на Донбасі проходять лабораторні тести на COVID-19.

"Перевіряють найперше тих, хто, відповідно до своїх функціональних обов'язків, найбільше контактує як із військовослужбовцями, так і з цивільними. Робиться все, щоб хвороба не поширилася серед великої кількості військовослужбовців", – каже Наєв.

Боротьба з коронавірусом у ЗСУ ВВС

Ще один крок для убезпечення військових від хвороби – максимальне скорочення їхніх контактів із цивільними, а також зменшення кількості шикувань. Що стосується умов у казармах у місцях постійної дислокації військових частин, то там посилили санітарію і прибирають по кілька разів на день.

В командуванні ОС переконані, що незважаючи на складну ситуацію, коронавірус не вплине на боєздатність армії.

"COVID-19 не може підірвати нашу оперативну готовність. Попри пандемію, українські військовослужбовці здатні виконувати завдання за призначенням і готові відбивати агресію на суходолі, морі чи у повітрі", – запевнив Наєв.

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