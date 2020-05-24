У ЗСУ трапився спалах COVID-19: за день підтвердили 14 випадків

У лавах Збройних сил України за минулу добу, 23 травня, було зафіксовано одразу 14 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомили на сторінці командування Медичних сил ЗСУ у Facebook. Зараз на цю хворобу нездужають 62 захисники.

"Усього за час пандемії одужала 91 особа та трапилося 2 летальних випадки. На ізоляції (зокрема й самоізоляції) перебуває 259 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 40 осіб", – сказано у зведенні.

Також у ЗСУ прокоментували стан 14 військових, у яких коронавірус лише підтвердили. Зокрема, четверо військовослужбовців Харківського гарнізону перебувають в ізоляторі військової частини.

Коронавірус у ЗСУ

Ще вісім військовослужбовців Тернопільського гарнізону зараз також перебувають в ізоляторі військової частини та найближчим часом будуть евакуйовані до Рівненського військового госпіталю. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Один військовослужбовець Житомирського гарнізону перебуває на стаціонарному лікувані в Національному військово-медичному клінічному центрі “ГВКГ”. Стан пацієнта середньої важкості, він отримує необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває один військовослужбовець Київського гарнізону. Стан здоров'я пацієнта задовільний. Симптомів захворювання немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що через епідемію COVID-19 українські військові на передовій також зобов'язані носити захисні маски. У разі зараження захисників коронавірусом їхнє лікування повністю сплачує держава.

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