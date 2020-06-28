У ЗСУ трапився спалах коронавірусу: десятки заражених

За минулу добу, 27 червня, у ЗСУ зафіксували 21 новий випадок зараження на коронавірус (COVID-19).

Всього в рядах української армії станом на ранок 28 червня більше хворіє 179 осіб, передає пресслужба Командування Медсил ЗСУ. Всього за час пандемії одужали 310 осіб, загинули – 5.

"На ізоляції (в тому числі самоізоляція) знаходиться 669 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 130 осіб", – йдеться в повідомленні.

На лікуванні в лікарні знаходяться 14 військових. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, всі вони отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться п'ять військовослужбовців.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 28 червня в Україні офіційно підтверджено 42 982 випадки коронавірусної інфекції. З них 917 були виявлені за минулу добу.

У Києві за добу зафіксовано 69 нових випадків захворювання на COVID-19.