"1937 рік?" У ЗСУ спалахнув скандал через цензуру в соцмережах і доноси

У ЗСУ спалахнув скандал через розпорядження про контроль сторінок соцмереж військовослужбовців командирами військових частин та їхніми заступниками.

Відповідний документ опублікував на своїй сторінці у Facebook колишній воїн ЗСУ, учасник війни на Донбасі Олександр Грамарчук (Гром).

"1937 рік. НКВС, комісари, "стукачі". А, ні... Це ЗСУ зразка 2020 року. Ну що, посміялися разом? А тепер летіть чистити свої сторінки, бо донос на вас може написати як "замполіт", так і сусід по ліжку, якого той самий "замполіт" призначив відповідальним за "моніторинг", – обурився він.

Зокрема в розпорядженні, підписаному заступником командувача Сил логістики ЗСУ полковником Валерієм Стецюком, зазначається, що його метою є контроль за підлеглим особовим складом і отримання детальної інформації про стан справ у підвідомчих військових частинах.

Скандальне розпорядження про цензуру в соцмережах для воїнів ЗСУ Facebook Олександра Грома

"Вимагаю організувати щоденний моніторинг соцмереж, сторінок Facebook, Instagram підлеглого особового складу. У разі виявлення негативних повідомлень, коментарів, фото і відео, які дискредитують ЗСУ, негайно доповідати для отримання подальших рекомендацій щодо реагування на негативні прояви", – йдеться у документі.

ЗСУ 34.ua

У коментарях під дописом багато хто обурився через такі нововведення, зазначивши, що вони суперечать принципам демократичної держави.

"Тепер свою думку мати не можна. Про лідерство і т.д. взагалі забути. Буде тільки: "Я начальник, я правий, а ви всі вівці", "Ітіть-калатіть", "Диктатура", – обурюються українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше офіцеру ЗСУ, майору Роману Ковальову оголосили сувору догану за допис із критикою на адресу президента Володимира Зеленського.

Пізніше він опублікував документ, згідно з яким військовослужбовцям в Україні хочуть обмежити доступ до соціальних мереж.

А ветеран АТО Олексій Петров показав фото нібито документу з розпорядженням про заборону критикувати владу воїнам ЗСУ.

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