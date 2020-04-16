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16 квітня • оновлено в 13:23
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У ЗСУ спалахнув скандал через цензуру в соцмережах і доноси: як у 37-му?

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У ЗСУ спалахнув скандал через розпорядження про контроль сторінок соцмереж військовослужбовців командирами військових частин та їхніми заступниками.

Відповідний документ опублікував на своїй сторінці у Facebook колишній воїн ЗСУ, учасник війни на Донбасі Олександр Грамарчук (Гром).

"1937 рік. НКВС, комісари, "стукачі". А, ні... Це ЗСУ зразка 2020 року. Ну що, посміялися разом? А тепер летіть чистити свої сторінки, бо донос на вас може написати як "замполіт", так і сусід по ліжку, якого той самий "замполіт" призначив відповідальним за "моніторинг", – обурився він.

Зокрема в розпорядженні, підписаному заступником командувача Сил логістики ЗСУ полковником Валерієм Стецюком, зазначається, що його метою є контроль за підлеглим особовим складом і отримання детальної інформації про стан справ у підвідомчих військових частинах.

Скандальне розпорядження про цензуру в соцмережах для воїнів ЗСУ

Скандальне розпорядження про цензуру в соцмережах для воїнів ЗСУ

Facebook Олександра Грома

"Вимагаю організувати щоденний моніторинг соцмереж, сторінок Facebook, Instagram підлеглого особового складу. У разі виявлення негативних повідомлень, коментарів, фото і відео, які дискредитують ЗСУ, негайно доповідати для отримання подальших рекомендацій щодо реагування на негативні прояви", – йдеться у документі.

ЗСУ

ЗСУ

34.ua

У коментарях під дописом багато хто обурився через такі нововведення, зазначивши, що вони суперечать принципам демократичної держави.

"Тепер свою думку мати не можна. Про лідерство і т.д. взагалі забути. Буде тільки: "Я начальник, я правий, а ви всі вівці", "Ітіть-калатіть", "Диктатура", – обурюються українці.

"1937 рік?" У ЗСУ спалахнув скандал через цензуру в соцмережах і доноси

"1937 рік?" У ЗСУ спалахнув скандал через цензуру в соцмережах і доноси

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
зеля, ты дешевое мурло совковое! таким темпами тебе осталось не долго.
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