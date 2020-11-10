У ЗСУ розповіли про фронтову історію кохання родини Героїв

У лавах 93 ОМБр "Холодний Яр" ЗСУ несе службу подружжя Руслана та Даніели Гвоздецьких, які не змогли один без одного навіть на війні.

Історію їхнього кохання опублікувала "Армія Inform", наголосивши, що Даніела вирішила присвятити своє життя війську заради чоловіка, хоча до війни ніколи не мала справи з цією сферою.

Руслан Гвоздцецький народився та виріс в Одесі. Після завершення навчання в професійному ліцеї енергетичних технологій юнак у грудні 2015 року розпочав строкову службу електриком-оператором 239-го загальновійськового полігону в Черкаському. Згодом він вирішив перейти в бойову частину й 2017 року підписав відповідний контракт із ЗСУ. За п’ять днів після цього він уже вирушив на фронт.

Бойове хрещення захисник прийняв під Гранітним. Саме там він ніс служу упродовж вісьмох місяців під мінометними обстрілами. А з жовтня 2018 до середини 2019 року Гвоздецький виконував бойові завдання на шахті "Бутівка".

Оскільки часу на відпочинок та особисте життя у військових вкрай мало, свою майбутню долю Даніелу хлопець знайшов у соцмережах.

Пів року пара спілкувалася, переписуючись та телефоном. Спільні інтереси, думки і погляди на життя дедалі сильніше притягували молодих людей. І зрештою Руслан наважився познайомитися з дівчиною наживо. Заради цього командування навіть дало йому триденну відпустку.

Хлопець поїхав до Дніпра, де жила Дана, і в першу ж зустріч закохався. Даніела відповіла йому взаємністю, і вже за шість місяців пара побралася. Невдовзі у них народилася донька Алевтина, якій зараз уже минуло чотири роки.

Як розповіла Даніела, вона походить з інтернаціональної родини (мама – вірменка, а батько – серб), втім вважає себе українкою: адже народилася в Україні, любить цю землю і вважає її своєю.

"До військової служби працювала на залізниці провідницею в пасажирських вагонах різних потягів. Об’їздила майже всю Україну. З народженням донечки круїзи закінчилися. За три роки повернулася на роботу, але відчула, що втратила до неї інтерес, розчарувалася. Колись жартома казала Руслану: "Ось доведеш мене своїми постійними відрядженнями – сама піду служити", – згадує захисниця.

"Так і трапилося. Хочу бути поряд, щоб підтримувати не на відстані, а саме тут, де дійсно важко й небезпечно. Дякую мамі, вона мене зрозуміла і підтримала, доглядає донечку – і ми за неї спокійні. Вона не тільки чудова бабуся, а й професійний педагог з великим стажем!" – додала Даніела.

Після бесіди з командирами жінка отримала схвалення від комбрига, три місяці проходила вишкіл у навчальному центрі під Львовом, а згодом потрапила в один з чоловіком батальйон і розпочала бойову роботу зв’язківця просто на позиціях.

Втім, попри те, що чоловік і дружина служили поряд, зустрічалися вони нечасто. Адже Руслан тримав оборону безпосередньо на "нулях", а Дана була трохи далі.

У травні 2020 року під час одного з боїв із терористами коханий Даніели зазнав серйозних травм та поранень. Але, на щастя, йому вдалося одужати і тепер він з посмішкою згадує підтримку дружини у шпиталі.

"У Сєвєродонецьку до мене приїхала Дана, я не знав, що в неї стільки сліз. Ледве заспокоїв, кажу: "Живий, все добре, не плач", – розповів воїн.

Завершуючи розповідати про свою історію, Гвоздецький додав, що впевнений у тому, що військова служба є його справою життя. Крім того, чоловік мріє здобути фахову освіту і стати офіцером. Дана ж, попри всі випробування, підтримує його в цьому і теж хоче зробити військову кар’єру.

"З дитинства мене вчили вірити в себе і любити свою справу. Я це й роблю. А ще вдячний долі за щастя кохати і бути коханим, ростити донечку, захищати Батьківщину, щоб наші діти й онуки жили у вільній країні. Я в це вірю – і знаю, що так і буде!" – наголосив Герой.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2019 року просто на передовій, поблизу ДАП, захисник та захисниця із лав ЗСУ справили весілля. Пара познайомилася на фронті й там же вирішила укласти шлюб, аби не втрачати швидкоплинного часу життя.