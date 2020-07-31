У ЗСУ розгулявся коронавірус: за добу виявили десятки хворих

Карина Бондаренко Суспільство 12:30, 31.07.2020 Оновлено: 12:56, 31.07.2020

У Збройних силах України за останню добу виявили 34 нових випадки коронавірусу серед військовослужбовців.

Про це повідомили на сторінці Командування Медичних сил ЗСУ в Facebook. Зазначається, що нині на COVID-19 хворіє 189 осіб.

Всього за час пандемії одужали 616 осіб, летальних випадків – п'ять. На самоізоляції перебувають 538 військовослужбовців.

Скриншот
Командування Медичних сил ЗСУ в Facebook
Скриншот
Командування Медичних сил ЗСУ в Facebook

Як писав OBOZREVATEL раніше, експерти назвали основні джерела зараження коронавірусною інфекцією, їх краще не торкатися.

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