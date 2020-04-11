У ЗСУ різко зросла кількість хворих на COVID-19

У Збройних силах України за суботу, 11 квітня, було виявлено сім нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони. Загалом нову інфекцію (на 11 квітня) підтвердили у 17 військових.

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За останню добу коронавірус виявили у двох військовослужбовців однієї з військових частин Хмельницького. Із 27 березня вони перебували на самоізоляції після контакту з особою, у якої було підтверджено захворювання.

Також підтверджено COVID-19 у трьох військовослужбовців однієї з військових частин Мелітополя. Вони перебували на самоізоляції з 9 квітня після контакту з хворим військовослужбовцем.

COVID-19 виявили й у одного військового з Київського гарнізону. З 6 квітня він перебував на самоізоляції після контакту з інфікованим.

Стан здоров'я військовослужбовців задовільний. Вони проходять лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Ще один військовослужбовець Київського гарнізону з 3 квітня перебуває в Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" з попереднім діагнозом "пневмонія".

У суботу надійшли результати його ПЛР тестування, які підтвердили коронавірус. Зараз стан його здоров'я задовільний, він отримує симптоматичне лікування.

Військові, які контактували з хворими, відправлені на самоізоляцію. У разі появи симптомів ГРЗ у них будуть взяті проби для проведення тесту.

11 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 7 віпадків захворювання на гостре респіраторну хворобу COVID-19, спрічінену коронавірусом SARS-CoV-2. - Defence of Ukraine (@DefenceU) April 11, 2020

Як писав OBOZREVATEL, в Італії заявили, що вакцина від COVID-19 може бути створена "в рекордні терміни".

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