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12 квітня • оновлено в 01:16
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У ЗСУ різко зросла кількість хворих на COVID-19

14.3т
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У Збройних силах України за суботу, 11 квітня, було виявлено сім нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони. Загалом нову інфекцію (на 11 квітня) підтвердили у 17 військових.

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COVID-19 у ЗСУ

COVID-19 у ЗСУ

Колаж

За останню добу коронавірус виявили у двох військовослужбовців однієї з військових частин Хмельницького. Із 27 березня вони перебували на самоізоляції після контакту з особою, у якої було підтверджено захворювання.

Також підтверджено COVID-19 у трьох військовослужбовців однієї з військових частин Мелітополя. Вони перебували на самоізоляції з 9 квітня після контакту з хворим військовослужбовцем.

COVID-19 виявили й у одного військового з Київського гарнізону. З 6 квітня він перебував на самоізоляції після контакту з інфікованим.

Стан здоров'я військовослужбовців задовільний. Вони проходять лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Ще один військовослужбовець Київського гарнізону з 3 квітня перебуває в Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" з попереднім діагнозом "пневмонія".

У суботу надійшли результати його ПЛР тестування, які підтвердили коронавірус. Зараз стан його здоров'я задовільний, він отримує симптоматичне лікування.

Військові, які контактували з хворими, відправлені на самоізоляцію. У разі появи симптомів ГРЗ у них будуть взяті проби для проведення тесту.

Як писав OBOZREVATEL, в Італії заявили, що вакцина від COVID-19 може бути створена "в рекордні терміни".

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України хвороба інфекція вірус Міністерство оборони України
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Сейчас самое время отменить АТО, распустить всех по домам. Самое прикольное, как все увидят, что ничего там не случится, Путин не нападет, ополченцы на Киев не пойдут, до всех сразу дойдет, какой уйней там занимались.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Зато всушники узнали, что короновирус передаётся половым путём))))))
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Пигин Макс, эти важнейшие научные данные украинские военные получили в ходе большого количества взаимных ректальных исследований, проведенных в полевых условиях.
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Куни Чан
Куни Чан
Может перемрут воины света и мир настанет
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Куни Чан, кому не повезет и выздоровеет, станет хроником какой нибудь болячки. А хроник тоже не вояка.
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